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14 апреля 2025, 02:09 |
231
0

ФОТО. Итальянская журналистка свела с ума своей красотой. Она – топ

Элеонора Инкардона напомнила о себе

14 апреля 2025, 02:09 |
231
0
ФОТО. Итальянская журналистка свела с ума своей красотой. Она – топ
Instagram. Элеонора Инкардона

Элеонора Инкардона снова привлекла внимание на стадионе «Джузеппе Меацца».

Спортивная журналистка и избранница полузащитника «Торино» Самуэля Риччи поделилась эффектными фото в Instagram.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Она позировала в элегантном костюме и белом топе с декольте.

Её новая публикация вызвала фуррор среди подписчиков – она собрала уже почти 34 тысячи лайков.

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фото lifestyle девушки чемпионат Италии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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