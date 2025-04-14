Другие новости14 апреля 2025, 02:09 |
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ФОТО. Итальянская журналистка свела с ума своей красотой. Она – топ
Элеонора Инкардона напомнила о себе
14 апреля 2025, 02:09 |
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Элеонора Инкардона снова привлекла внимание на стадионе «Джузеппе Меацца».
Спортивная журналистка и избранница полузащитника «Торино» Самуэля Риччи поделилась эффектными фото в Instagram.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Она позировала в элегантном костюме и белом топе с декольте.
Её новая публикация вызвала фуррор среди подписчиков – она собрала уже почти 34 тысячи лайков.
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