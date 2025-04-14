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14 апреля 2025, 01:52 |
213
0

ФОТО. Мама звезды футбола продаёт дом из-за соседей

Мама Фила Фодена покидает роскошный особняк за £3 миллиона

14 апреля 2025, 01:52 |
213
0
ФОТО. Мама звезды футбола продаёт дом из-за соседей
Instagram. Фил Фоден с родителями

Звезда «Манчестер Сити» Фил Фоден помогает маме с переездом после оскорблений со стороны фанатов.

Фоден купил особняк с пятью спальнями в 2021 году и жил там с родителями. Позже он переехал с невестой Ребеккой Кук и тремя детьми. Теперь дом на северо-западе страны выставлен на продажу за более чем £3 млн — на £150 тыс. больше, чем он стоил изначально.

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В доме есть бассейн, спортзал, кинотеатр, симулятор гольфа и винный погреб. Однако Клэр и Фил-старший поссорились с соседями из-за шумных вечеринок.

Источник рассказал: «Филу было удобно, что родители жили рядом, но теперь он уехал за город — возможно, и они решат сделать то же самое».

Фоден был расстроен после дерби, где фанаты «Юнайтед» оскорбляли его мать. Его бабушка сказала: «Клэр — замечательная женщина. То, что произошло, — отвратительно и задело всю семью».

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фото Манчестер Сити Фил Фоден lifestyle Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
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