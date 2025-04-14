Другие новости14 апреля 2025, 01:00 |
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ФОТО. Сексапильная итальянская журналистка впечатлила новыми кадрами
Мария Якобелли умеет привлечь внимание
14 апреля 2025, 01:00 |
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Мария Луиза Якобелли снова привлекла внимание в сети.
На этот раз она появилась в белом наряде, который выгодно подчеркивает её фигуру.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Итальянская телеведущая, которую считают одной из самых привлекательных в футбольной медиа-среде, поделилась снимком в стильном аутфите, акцентирующем внимание на её роскошном декольте.
Мария работает на Sportmediaset, на матчах Лиги чемпионов и Серии А.
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