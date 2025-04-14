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14 апреля 2025, 01:00 |
151
0

ФОТО. Сексапильная итальянская журналистка впечатлила новыми кадрами

Мария Якобелли умеет привлечь внимание

14 апреля 2025, 01:00 |
151
0
ФОТО. Сексапильная итальянская журналистка впечатлила новыми кадрами
Instagram. Мария Якобелли

Мария Луиза Якобелли снова привлекла внимание в сети.

На этот раз она появилась в белом наряде, который выгодно подчеркивает её фигуру.

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Итальянская телеведущая, которую считают одной из самых привлекательных в футбольной медиа-среде, поделилась снимком в стильном аутфите, акцентирующем внимание на её роскошном декольте.

Мария работает на Sportmediaset, на матчах Лиги чемпионов и Серии А.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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