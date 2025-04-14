ФОТО. Звезда АПЛ отметился впечатляющим поступком. Он толкал машину
Как Дэн Бёрн стал героем не только на поле, но и на дороге
Защитник «Ньюкасла» и сборной Англии Дэн Бёрн был назван «легендой» после того, как помог водителю, чей автомобиль заглох на кольцевой развязке.
Инцидент произошёл на развязке Мур Фарм в Крамлингтоне, в 10 милях от стадиона «Сент-Джеймс Парк».
На видео видно, как Бёрн в футболке и шортах вместе с двумя людьми толкает машину.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Ребёнок в машине рядом спрашивает: «Мам, это правда Дэн Бёрн?» — и слышит в ответ: «Да. Настоящая легенда».
Бёрн уже прославился после того, как забил гол в победном финале Кубка английской лиги против «Ливерпуля», принеся клубу первый крупный трофей за 70 лет. Всего через несколько дней он дебютировал за сборную Англии на «Уэмбли».
Фанаты быстро отреагировали в соцсетях. Один написал: «Он просто классный парень». Другой: «Подтвердил статус легенды». А третий пошутил: «Выигрывает Кубок, толкает машины, разносит АПЛ… Что он вообще не может?».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр поразил ворота Ризеспора на 15-й и 21-й в поединке 31-го тура
Легендарный француз – о Модриче и Бензема