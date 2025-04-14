ФОТО. Звезда АПЛ отметился впечатляющим поступком. Он толкал машину

Защитник «Ньюкасла» и сборной Англии Дэн Бёрн был назван «легендой» после того, как помог водителю, чей автомобиль заглох на кольцевой развязке.

Инцидент произошёл на развязке Мур Фарм в Крамлингтоне, в 10 милях от стадиона «Сент-Джеймс Парк».

На видео видно, как Бёрн в футболке и шортах вместе с двумя людьми толкает машину.

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Ребёнок в машине рядом спрашивает: «Мам, это правда Дэн Бёрн?» — и слышит в ответ: «Да. Настоящая легенда».

Бёрн уже прославился после того, как забил гол в победном финале Кубка английской лиги против «Ливерпуля», принеся клубу первый крупный трофей за 70 лет. Всего через несколько дней он дебютировал за сборную Англии на «Уэмбли».

Фанаты быстро отреагировали в соцсетях. Один написал: «Он просто классный парень». Другой: «Подтвердил статус легенды». А третий пошутил: «Выигрывает Кубок, толкает машины, разносит АПЛ… Что он вообще не может?».