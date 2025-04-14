Другие новости14 апреля 2025, 00:25 | Обновлено 14 апреля 2025, 00:26
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ФОТО. Бывшая футболиста Динамо разделась. Её фигура – топ
Кристина Крыжановская блеснула идеальными формами
14 апреля 2025, 00:25 | Обновлено 14 апреля 2025, 00:26
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Кристина Крыжановская продолжает впечатлять своей красотой на просторах интернета.
После измены футболиста «Динамо» Эдуардо Герреро его бывшая девушка не сломалась, а наоборот — расцвела.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Новое фото в белом комплекте белья стало её эффектным ответом, подчеркнув её красоту, уверенность и силу.
Пока Герреро редко играет на поле, Кристина уверенно живёт новой жизнью.
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