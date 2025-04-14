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14 апреля 2025, 00:25 | Обновлено 14 апреля 2025, 00:26
613
0

ФОТО. Бывшая футболиста Динамо разделась. Её фигура – топ

Кристина Крыжановская блеснула идеальными формами

14 апреля 2025, 00:25 | Обновлено 14 апреля 2025, 00:26
613
0
ФОТО. Бывшая футболиста Динамо разделась. Её фигура – топ
Instagram. Кристина Крыжановская

Кристина Крыжановская продолжает впечатлять своей красотой на просторах интернета.

После измены футболиста «Динамо» Эдуардо Герреро его бывшая девушка не сломалась, а наоборот — расцвела.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Новое фото в белом комплекте белья стало её эффектным ответом, подчеркнув её красоту, уверенность и силу.

Пока Герреро редко играет на поле, Кристина уверенно живёт новой жизнью.

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фото Кристина Крыжановская Динамо Киев Эдуардо Герреро lifestyle Украинская Премьер-лига девушки
Максим Лапченко Источник: Telegram
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