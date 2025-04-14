ФОТО. Бывшая футболиста Динамо разделась. Её фигура – топ

Кристина Крыжановская продолжает впечатлять своей красотой на просторах интернета.

После измены футболиста «Динамо» Эдуардо Герреро его бывшая девушка не сломалась, а наоборот — расцвела.

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Новое фото в белом комплекте белья стало её эффектным ответом, подчеркнув её красоту, уверенность и силу.

Пока Герреро редко играет на поле, Кристина уверенно живёт новой жизнью.