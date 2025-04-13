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Италия
13 апреля 2025, 20:52 | Обновлено 13 апреля 2025, 20:53
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2

Лацио – Рома: рискнул ли Раньери? Довбик – в старте на Дерби делла Капитале

Матч 32-го тура Серии А состоится 13 апреля и начнется в 21:45 по Киеву

13 апреля 2025, 20:52 | Обновлено 13 апреля 2025, 20:53
1051
2
Лацио – Рома: рискнул ли Раньери? Довбик – в старте на Дерби делла Капитале
Коллаж Sport.ua

13 апреля состоится матч 32-го тура Серии А 2024/25 между командами Лацио и Рома.

Дерби делла Капитале состоится на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский форвард волков Артем Довбик попал в стартовый состав.

Был шанс того, что наставник Ромы Клаудио Раньери выпустит с первых минут и Довбика, и второго центрального форварда – Эльдора Шомуродова. Однако представитель Узбекистана остался на скамейке для запасных.

В таблице чемпионата Италии Рома с 53 очками занимает седьмое место. У Лацио 55 пунктов и шестая строчка. Если Довбик и компания одержат победу, то обойдут орлов.

Стартовые составы на матч Лацио – Рома:

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стартовые составы Артем Довбик Клаудио Раньери Эльдор Шомуродов Рома Рим Лацио Лацио - Рома Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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