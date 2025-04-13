Лацио – Рома: рискнул ли Раньери? Довбик – в старте на Дерби делла Капитале

13 апреля состоится матч 32-го тура Серии А 2024/25 между командами Лацио и Рома.

Дерби делла Капитале состоится на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

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Украинский форвард волков Артем Довбик попал в стартовый состав.

Был шанс того, что наставник Ромы Клаудио Раньери выпустит с первых минут и Довбика, и второго центрального форварда – Эльдора Шомуродова. Однако представитель Узбекистана остался на скамейке для запасных.

В таблице чемпионата Италии Рома с 53 очками занимает седьмое место. У Лацио 55 пунктов и шестая строчка. Если Довбик и компания одержат победу, то обойдут орлов.

Стартовые составы на матч Лацио – Рома: