Будет ли дерби со Свитолиной? Известна соперница Калининой на старте Руана
В 1-м раунде турнира WTA 250 во Франции Ангелина сыграет против Нао Хибино
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 65) получила первую соперницу на грунтовом турнире WTA 250 в Руане, Франция.
В 1-м раунде украинка сыграет против Нао Хибино (Япония, WTA 216), которая преодолела квалификацию. Хибино в отборе выиграла у Ясмин Мансури и Тины Надин Смит.
Ранее Калинина и Хибино играли между собой только один раз. В 2015 году украинка в двух сетах уступила японке на соревнованиях в Ташкенте.
Если Ангелина сумеет одолеть Нао, то далее может сыграть с еще одной представительницей Украины Элиной Свитолиной. Элина в 1-м круге поборется против Жиль Тайхман.
Сейчас лузстрик Калининой составляет четыре матча. Турнир в Руане пройдет с 14 по 20 апреля.
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