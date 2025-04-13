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  4. Будет ли дерби со Свитолиной? Известна соперница Калининой на старте Руана
WTA
13 апреля 2025, 20:36 |
153
2

Будет ли дерби со Свитолиной? Известна соперница Калининой на старте Руана

В 1-м раунде турнира WTA 250 во Франции Ангелина сыграет против Нао Хибино

13 апреля 2025, 20:36 |
153
2
Будет ли дерби со Свитолиной? Известна соперница Калининой на старте Руана
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 65) получила первую соперницу на грунтовом турнире WTA 250 в Руане, Франция.

В 1-м раунде украинка сыграет против Нао Хибино (Япония, WTA 216), которая преодолела квалификацию. Хибино в отборе выиграла у Ясмин Мансури и Тины Надин Смит.

Ранее Калинина и Хибино играли между собой только один раз. В 2015 году украинка в двух сетах уступила японке на соревнованиях в Ташкенте.

Если Ангелина сумеет одолеть Нао, то далее может сыграть с еще одной представительницей Украины Элиной Свитолиной. Элина в 1-м круге поборется против Жиль Тайхман.

Сейчас лузстрик Калининой составляет четыре матча. Турнир в Руане пройдет с 14 по 20 апреля.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Нао Хибино Ангелина Калинина WTA Руан Элина Свитолина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Nba37
Калинина сейчас на уровне Стародубцевой
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Nba37
Вы как пишите о дерби, сразу обе украинки проигрывают за частую, либо одна и нет никакого дерби 
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