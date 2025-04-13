Будет ли дерби со Свитолиной? Известна соперница Калининой на старте Руана

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 65) получила первую соперницу на грунтовом турнире WTA 250 в Руане, Франция.

В 1-м раунде украинка сыграет против Нао Хибино (Япония, WTA 216), которая преодолела квалификацию. Хибино в отборе выиграла у Ясмин Мансури и Тины Надин Смит.

Ранее Калинина и Хибино играли между собой только один раз. В 2015 году украинка в двух сетах уступила японке на соревнованиях в Ташкенте.

Если Ангелина сумеет одолеть Нао, то далее может сыграть с еще одной представительницей Украины Элиной Свитолиной. Элина в 1-м круге поборется против Жиль Тайхман.

Сейчас лузстрик Калининой составляет четыре матча. Турнир в Руане пройдет с 14 по 20 апреля.

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