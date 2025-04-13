ВИДЕО. Автогол Харатина. Заря отыграла один гол в поединке с Вересом

13 апреля в 18:00 проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Луганская «Заря» принимает ровенский «Верес» на арене «Динамо» им. В. Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Заря отыграла один гол во втором тайме поединка с Вересом (1:2).

Автогол записан в пассив Игоря Харатина, который в дебюте матча открыл счет.

ГОЛ! 1:2. Игорь Харатин, 52 мин (автогол)