Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Автогол Харатина. Заря отыграла один гол в поединке с Вересом
Украина. Премьер лига
13 апреля 2025, 19:27 | Обновлено 13 апреля 2025, 20:02
274
0

ВИДЕО. Автогол Харатина. Заря отыграла один гол в поединке с Вересом

Луганская «Заря» принимает ровенский «Верес» на арене в Киеве

13 апреля 2025, 19:27 | Обновлено 13 апреля 2025, 20:02
274
0
ВИДЕО. Автогол Харатина. Заря отыграла один гол в поединке с Вересом
ФК Верес Ровно. Игорь Харатин

13 апреля в 18:00 проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Луганская «Заря» принимает ровенский «Верес» на арене «Динамо» им. В. Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Заря отыграла один гол во втором тайме поединка с Вересом (1:2).

Автогол записан в пассив Игоря Харатина, который в дебюте матча открыл счет.

ГОЛ! 1:2. Игорь Харатин, 52 мин (автогол)

По теме:
Сороки заклевали Дьяволов. Ньюкасл разгромил МЮ и вошел в топ-4 АПЛ
ВИДЕО. Дубль Барнса принес Ньюкаслу победу в топ-поединке против МЮ
Заря – Верес – 1:2. Гол туда и автогол сюда. Видео голов и обзор матча
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Верес Ровно Украинская Премьер-лига Игорь Харатин видео голов и обзор Заря - Верес автогол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Удалений больше, чем голов. Реал с красной Мбаппе вымучил победу у Алавеса
Футбол | 13 апреля 2025, 19:16 2
Удалений больше, чем голов. Реал с красной Мбаппе вымучил победу у Алавеса
Удалений больше, чем голов. Реал с красной Мбаппе вымучил победу у Алавеса

Королевский клуб увез три очка в матче 31-го тура Ла Лиги, единственный гол забил Камавинга

Шестая «нейтральная» сеяная. Костюк получила первую соперницу в Штутгарте
Теннис | 13 апреля 2025, 15:01 8
Шестая «нейтральная» сеяная. Костюк получила первую соперницу в Штутгарте
Шестая «нейтральная» сеяная. Костюк получила первую соперницу в Штутгарте

В 1-м раунде основной сетки Марта сыграет против Мирры Андреевой

Холифилд назвал боксера, который опозорил его и заставил уйти из бокса
Бокс | 13.04.2025, 09:17
Холифилд назвал боксера, который опозорил его и заставил уйти из бокса
Холифилд назвал боксера, который опозорил его и заставил уйти из бокса
Гвардиола уже знает, какую команду возглавит после Манчестер Сити
Футбол | 13.04.2025, 00:55
Гвардиола уже знает, какую команду возглавит после Манчестер Сити
Гвардиола уже знает, какую команду возглавит после Манчестер Сити
Милевский отреагировал на скандальное задержание Алиева
Футбол | 12.04.2025, 21:48
Милевский отреагировал на скандальное задержание Алиева
Милевский отреагировал на скандальное задержание Алиева
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Известна причина задержания Алиева. Составлено 3 протокола
ОФИЦИАЛЬНО. Известна причина задержания Алиева. Составлено 3 протокола
12.04.2025, 18:54 35
Футбол
Известному украинскому боксеру предложили бой за титул чемпиона мира
Известному украинскому боксеру предложили бой за титул чемпиона мира
11.04.2025, 21:33 3
Бокс
Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой
Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой
12.04.2025, 04:55 5
Бокс
Тони Кроос объяснил, для чего Реал проиграл первый матч Арсеналу
Тони Кроос объяснил, для чего Реал проиграл первый матч Арсеналу
12.04.2025, 08:56 13
Футбол
Кривбасс о замене Ярмоленко: «С поля уходит Андрей Николаевич»
Кривбасс о замене Ярмоленко: «С поля уходит Андрей Николаевич»
12.04.2025, 15:56 19
Футбол
Алиев прокомментировал скандальное видео с задержанием полицией
Алиев прокомментировал скандальное видео с задержанием полицией
12.04.2025, 17:50 23
Футбол
Драматичная победа! Юлиан Бойко выиграл решающий фрейм и вышел в Q3 ЧМ
Драматичная победа! Юлиан Бойко выиграл решающий фрейм и вышел в Q3 ЧМ
12.04.2025, 06:23 5
Снукер
ФОТО. Президент Динамо стал жить с секретаршей. Его можно понять
ФОТО. Президент Динамо стал жить с секретаршей. Его можно понять
12.04.2025, 03:20 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем