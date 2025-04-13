Украина. Премьер лига13 апреля 2025, 19:27 | Обновлено 13 апреля 2025, 20:02
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ВИДЕО. Автогол Харатина. Заря отыграла один гол в поединке с Вересом
Луганская «Заря» принимает ровенский «Верес» на арене в Киеве
13 апреля 2025, 19:27 | Обновлено 13 апреля 2025, 20:02
274
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13 апреля в 18:00 проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Луганская «Заря» принимает ровенский «Верес» на арене «Динамо» им. В. Лобановского в Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Заря отыграла один гол во втором тайме поединка с Вересом (1:2).
Автогол записан в пассив Игоря Харатина, который в дебюте матча открыл счет.
ГОЛ! 1:2. Игорь Харатин, 52 мин (автогол)
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