В понедельник, 14 апреля состоится матч 42-го тура английского чемпионшипа между «Халл Сити» и «Ковентри». Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Халл

Очень неуверенный сезон проводят «тигры». За 5 туров до завершения сезона команда занимает 20 место с 44 баллами в активе и только 2 очка отделяют ее от зоны вылета. Особенно бледно выглядит в этом году «Халл» на фоне своей прошлогодней 7-й позиции в Чемпиошипе.

Из Кубка Англии клуб вылетел в 1/32 после поражения от «Донкастера» из Второй лиги.

Ковентри

Коллектив из одноименного города после 41-го матча находится на 6-й позиции и ведет активную борьбу за выход в АПЛ. Сейчас команда имеет на счету 62 очка и будет соперничать с 8 командами за сохранение места в топ-6 (которое даст право сыграть в плей-офф чемпионата).

Из кубка команда вылетела в 1/16 финала от «Ипсвича».

Личные встречи

В последних 5 матчах между этими командами 2 игры завершились победой «Халла», 1 победой «Ковентри» и дважды команды сыграли вничью. Эту единственную победу «небесно-голубые» одержали в матче первого круга, матч тогда завершился со счетом 2:1.

Интересные факты

«Ковентри» пропускали первыми в 8 из 10 последних матчей. В других 2 играх команда не пропустила вообще.

«Халл» является самой плохой командой лиги по игре в домашних матчах – 19 очков в 20 поединках.

«Ковентри» не сохраняет свои ворота сухими уже в 6 очных играх с тиграми подряд, «Халл» также не может этого сделать уже в 5 матчах.

Возможные стартовые составы

Халл: Пандур – Маклафин, Гьюз, Джонс, Койл – Альзате, Слейтер – Линкольн, Гелхардт, Крукс – Жоау

Ковентри: Коллинз – Дасилва, Китчинг, Томас, ван Эвейк – Торп, Граймс – Мейсон-Кларк, Рудони, Сакамото – Райт

Прогноз

Матч обещает быть интересным, ведь обе команды стремятся одержать победу для достижения своих, хоть и очень разных, целей. Я поставлю на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.78.

Прогноз Sport.ua Халл Сити Ковентри Сити Обе забьют 1.78 Сделать ставку

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