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Англия
13 апреля 2025, 19:09 | Обновлено 13 апреля 2025, 19:16
146
0

ВИДЕО. Ньюкасл и Ман Юнайтед обменялись голами в первом тайме

На гол Сандро Тонали для сорок у красных дьяволов ответил Алехандро Гарначо

13 апреля 2025, 19:09 | Обновлено 13 апреля 2025, 19:16
146
0
ВИДЕО. Ньюкасл и Ман Юнайтед обменялись голами в первом тайме
Getty Images/Global Images Ukraine

13 апреля в 18:30 проходит матч 32-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ньюкасл» принимает «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В первом тайме команды обменялись забитыми голами (1:1 к перерыву).

На гол Сандро Тонали для сорок у красных дьяволов ответил Алехандро Гарначо.

ГОЛ! 1:0. Сандро Тонали, 24 мин

ГОЛ! 1:1. Алехандро Гарначо, 37 мин

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Манчестер Юнайтед Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ньюкасл - Манчестер Юнайтед видео голов и обзор Сандро Тонали Алехандро Гарначо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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