ВИДЕО. Ньюкасл и Ман Юнайтед обменялись голами в первом тайме

13 апреля в 18:30 проходит матч 32-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ньюкасл» принимает «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

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В первом тайме команды обменялись забитыми голами (1:1 к перерыву).

На гол Сандро Тонали для сорок у красных дьяволов ответил Алехандро Гарначо.

ГОЛ! 1:0. Сандро Тонали, 24 мин

ГОЛ! 1:1. Алехандро Гарначо, 37 мин