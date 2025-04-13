Англия13 апреля 2025, 19:09 | Обновлено 13 апреля 2025, 19:16
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ВИДЕО. Ньюкасл и Ман Юнайтед обменялись голами в первом тайме
На гол Сандро Тонали для сорок у красных дьяволов ответил Алехандро Гарначо
13 апреля 2025, 19:09 | Обновлено 13 апреля 2025, 19:16
146
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13 апреля в 18:30 проходит матч 32-го тура Английской Премьер-лиги.
«Ньюкасл» принимает «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Сент-Джеймс Парк».
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
В первом тайме команды обменялись забитыми голами (1:1 к перерыву).
На гол Сандро Тонали для сорок у красных дьяволов ответил Алехандро Гарначо.
ГОЛ! 1:0. Сандро Тонали, 24 мин
ГОЛ! 1:1. Алехандро Гарначо, 37 мин
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