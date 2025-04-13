Украина. Премьер лига13 апреля 2025, 18:37 | Обновлено 13 апреля 2025, 18:53
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ВИДЕО. Верес забил два гола Заре в дебюте матча УПЛ в Киеве
Авторами мячей стали Игорь Харатин и Луан Кампос
13 апреля 2025, 18:37 | Обновлено 13 апреля 2025, 18:53
243
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13 апреля в 18:00 проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Луганская «Заря» принимает ровенский «Верес» на арене «Динамо» им. В. Лобановского в Киеве.
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Верес забил два гола Заре в дебюте матча УПЛ в Киеве (2:0 в пользу луганского клуба).
Авторами мячей стали Игорь Харатин и Луан Кампос.
ГОЛ! 0:1. Игорь Харатин, 3 мин
ГОЛ! 0:2. Луан Кампос, 12 мин
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