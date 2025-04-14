Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец - Карпаты
14 апреля в 15:30 состоится матч 24-го тура чемпионата Украины
15 апреля в 15:30 в Александрии состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Петровский «Ингулец» и львовские «Карпаты» встретятся на стадионе «Ника».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дмитрий Евтухов из Днепра будет работать главным арбитром встречи.
В турнирной таблице УПЛ Ингулец на последней строчке с активом в 16 очков. Карпаты на 6 месте - 33 очка.
Видеотрансляция матча проводится телеканалом УПЛ-ТВ, который доступен на платформе MEGOGO.
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