Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец - Карпаты

15 апреля в 15:30 в Александрии состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Петровский «Ингулец» и львовские «Карпаты» встретятся на стадионе «Ника».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дмитрий Евтухов из Днепра будет работать главным арбитром встречи.

В турнирной таблице УПЛ Ингулец на последней строчке с активом в 16 очков. Карпаты на 6 месте - 33 очка.

Видеотрансляция матча проводится телеканалом УПЛ-ТВ, который доступен на платформе MEGOGO.

Ингулец - Карпаты Смотреть трансляцию

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