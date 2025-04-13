Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. В раздевалку. Бурда удвоил преимущество Колоса против Левого Берега
Украина. Премьер лига
13 апреля 2025, 16:40 | Обновлено 13 апреля 2025, 16:41
194
0

ВИДЕО. В раздевалку. Бурда удвоил преимущество Колоса против Левого Берега

У подопечных Виталия Первака ничего не получается

13 апреля 2025, 16:40 | Обновлено 13 апреля 2025, 16:41
194
0
ВИДЕО. В раздевалку. Бурда удвоил преимущество Колоса против Левого Берега
ФК Колос. Никита Бурда

«Левый Берег» после первого тайма проигрывает «Колосу» со счетом – 0:2.

Подопечные Руслана Костышина забили второй раз уже в компенсированное арбитром время.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На второй добавленной минуте первого тайма Никита Бурда замкнул передачу с углового.

В середине первого тайма счет открыл Алексей Сидоров.

Закономерный результат после первого тайма. Статистика ударов после первого тайма – 1:8 в пользу «Колоса».

По теме:
Алавес – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Стратегически важные 3 очка. Колос уверенно одолел Левый Берег
Экстралига. Ураган одержал непростую победу над Харьковом
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Колос Ковалевка Левый Берег Киев Левый Берег - Колос Никита Бурда
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Холифилд назвал боксера, который опозорил его и заставил уйти из бокса
Бокс | 13 апреля 2025, 09:17 1
Холифилд назвал боксера, который опозорил его и заставил уйти из бокса
Холифилд назвал боксера, который опозорил его и заставил уйти из бокса

Эвандер вспомнил поражение в спарринге от Руиса

Алиев прокомментировал скандальное видео с задержанием полицией
Футбол | 12 апреля 2025, 17:50 21
Алиев прокомментировал скандальное видео с задержанием полицией
Алиев прокомментировал скандальное видео с задержанием полицией

Александр утверждает, что за рулем находился в трезвом состоянии

Ярмоленко побил голевой рекорд Шацких в УПЛ
Футбол | 13.04.2025, 15:56
Ярмоленко побил голевой рекорд Шацких в УПЛ
Ярмоленко побил голевой рекорд Шацких в УПЛ
Шестая «нейтральная» сеяная. Костюк получила первую соперницу в Штутгарте
Теннис | 13.04.2025, 15:01
Шестая «нейтральная» сеяная. Костюк получила первую соперницу в Штутгарте
Шестая «нейтральная» сеяная. Костюк получила первую соперницу в Штутгарте
Кривбасс – Динамо Киев – 0:2. Удаление Попова, 14-й мяч Ваната. Видео голов
Футбол | 12.04.2025, 16:55
Кривбасс – Динамо Киев – 0:2. Удаление Попова, 14-й мяч Ваната. Видео голов
Кривбасс – Динамо Киев – 0:2. Удаление Попова, 14-й мяч Ваната. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный тренер: «Этот парень победит Усика и Мухаммеда Али»
Легендарный тренер: «Этот парень победит Усика и Мухаммеда Али»
12.04.2025, 00:03
Бокс
Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона
Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона
12.04.2025, 01:00 4
Футбол
Алонсо решил, что делать с Луниным и Куртуа, когда придет в Реал
Алонсо решил, что делать с Луниным и Куртуа, когда придет в Реал
12.04.2025, 07:46 7
Футбол
Илия ТОПУРИЯ – о войне в Украине: «Даже если Зеленский берет деньги...»
Илия ТОПУРИЯ – о войне в Украине: «Даже если Зеленский берет деньги...»
13.04.2025, 08:51 6
MMA
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
13.04.2025, 08:31 3
Футбол
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
12.04.2025, 00:22 2
Футбол
Драматичная победа! Юлиан Бойко выиграл решающий фрейм и вышел в Q3 ЧМ
Драматичная победа! Юлиан Бойко выиграл решающий фрейм и вышел в Q3 ЧМ
12.04.2025, 06:23 5
Снукер
Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой
Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой
12.04.2025, 04:55 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем