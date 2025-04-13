Украина. Премьер лига13 апреля 2025, 16:40 | Обновлено 13 апреля 2025, 16:41
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ВИДЕО. В раздевалку. Бурда удвоил преимущество Колоса против Левого Берега
У подопечных Виталия Первака ничего не получается
13 апреля 2025, 16:40 | Обновлено 13 апреля 2025, 16:41
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«Левый Берег» после первого тайма проигрывает «Колосу» со счетом – 0:2.
Подопечные Руслана Костышина забили второй раз уже в компенсированное арбитром время.
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На второй добавленной минуте первого тайма Никита Бурда замкнул передачу с углового.
В середине первого тайма счет открыл Алексей Сидоров.
Закономерный результат после первого тайма. Статистика ударов после первого тайма – 1:8 в пользу «Колоса».
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