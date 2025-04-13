ВИДЕО. В раздевалку. Бурда удвоил преимущество Колоса против Левого Берега

«Левый Берег» после первого тайма проигрывает «Колосу» со счетом – 0:2.

Подопечные Руслана Костышина забили второй раз уже в компенсированное арбитром время.

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На второй добавленной минуте первого тайма Никита Бурда замкнул передачу с углового.

В середине первого тайма счет открыл Алексей Сидоров.

Закономерный результат после первого тайма. Статистика ударов после первого тайма – 1:8 в пользу «Колоса».