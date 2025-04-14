Карпаты хотят приобрести игрока Шахтера. Он забивал Англии

Львовские «Карпаты» заинтересованы в выкупе украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Олега Очеретько, сообщает анонимный Telegram-канал INSIDE UPL.

По информации источника, во время аренды 21-летний футболист произвел хорошее впечатление на главного тренера «львов» Владислава Лупашко, из-за чего клуб планирует начать переговоры по его выкупу.

При этом в «Шахтере» еще не принято решение относительно будущего игрока, который в 2023 году в составе молодежной сборной Украины забил шикарный гол сверстникам из Англии.

В сезоне 2024/25 Олег Очеретько на правах аренды провел 22 матча за «Карпаты», отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.