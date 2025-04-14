Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты хотят приобрести игрока Шахтера. Он забивал Англии
Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 09:58 |
649
0

Карпаты хотят приобрести игрока Шахтера. Он забивал Англии

Олег Очеретько может полноценно сменить клуб

14 апреля 2025, 09:58 |
649
0
Карпаты хотят приобрести игрока Шахтера. Он забивал Англии
ФК Шахтер. Олег Очеретько

Львовские «Карпаты» заинтересованы в выкупе украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Олега Очеретько, сообщает анонимный Telegram-канал INSIDE UPL.

По информации источника, во время аренды 21-летний футболист произвел хорошее впечатление на главного тренера «львов» Владислава Лупашко, из-за чего клуб планирует начать переговоры по его выкупу.

При этом в «Шахтере» еще не принято решение относительно будущего игрока, который в 2023 году в составе молодежной сборной Украины забил шикарный гол сверстникам из Англии.

В сезоне 2024/25 Олег Очеретько на правах аренды провел 22 матча за «Карпаты», отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

По теме:
Ингулец – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ингулец – Карпаты. Текстовая трансляция матча
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
Олег Очеретько Карпаты Львов Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Дмитрий Вус Источник: Telegram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Надо реагировать». Мареска признался, что в перерыве сказал игрокам Челси
Футбол | 14 апреля 2025, 07:23 0
«Надо реагировать». Мареска признался, что в перерыве сказал игрокам Челси
«Надо реагировать». Мареска признался, что в перерыве сказал игрокам Челси

Наставник синих прокомментировал ничейный поединок АПЛ против Ипсвича

Холифилд назвал боксера, который опозорил его и заставил уйти из бокса
Бокс | 13 апреля 2025, 09:17 3
Холифилд назвал боксера, который опозорил его и заставил уйти из бокса
Холифилд назвал боксера, который опозорил его и заставил уйти из бокса

Эвандер вспомнил поражение в спарринге от Руиса

Анчелотти не единственный виновник краха Реала, но об этом в Мадриде молчат
Футбол | 13.04.2025, 10:39
Анчелотти не единственный виновник краха Реала, но об этом в Мадриде молчат
Анчелотти не единственный виновник краха Реала, но об этом в Мадриде молчат
Леннокс ЛЬЮИС: «Я в отчаянии. Как он мог так обращаться с ним?»
Бокс | 14.04.2025, 07:48
Леннокс ЛЬЮИС: «Я в отчаянии. Как он мог так обращаться с ним?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я в отчаянии. Как он мог так обращаться с ним?»
Стала известна оценка Довбика за матч Серии А Лацио – Рома
Футбол | 14.04.2025, 06:03
Стала известна оценка Довбика за матч Серии А Лацио – Рома
Стала известна оценка Довбика за матч Серии А Лацио – Рома
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвардиола уже знает, какую команду возглавит после Манчестер Сити
Гвардиола уже знает, какую команду возглавит после Манчестер Сити
13.04.2025, 00:55
Футбол
Тренер сборной Узбекистана высказался о решении Раньери касательно Довбика
Тренер сборной Узбекистана высказался о решении Раньери касательно Довбика
12.04.2025, 15:01 1
Футбол
Боб АРУМ: «Мир не видел раньше такого боксера»
Боб АРУМ: «Мир не видел раньше такого боксера»
14.04.2025, 01:38
Бокс
Кривбасс – Динамо Киев – 0:2. Удаление Попова, 14-й мяч Ваната. Видео голов
Кривбасс – Динамо Киев – 0:2. Удаление Попова, 14-й мяч Ваната. Видео голов
12.04.2025, 16:55 3
Футбол
Кривбасс о замене Ярмоленко: «С поля уходит Андрей Николаевич»
Кривбасс о замене Ярмоленко: «С поля уходит Андрей Николаевич»
12.04.2025, 15:56 19
Футбол
ФОТО. Михаэль Шумахер присоединился к благотворительной акции
ФОТО. Михаэль Шумахер присоединился к благотворительной акции
13.04.2025, 03:32
Авто/мото
Алиев прокомментировал скандальное видео с задержанием полицией
Алиев прокомментировал скандальное видео с задержанием полицией
12.04.2025, 17:50 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем