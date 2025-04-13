Ярмоленко округлил свой голевой рекорд в УПЛ

В матче с «Кривбассом» (2:0) Андрей Ярмоленко забил 50-й победный мяч в чемпионатах Украины, став первым игроком, достигшим этого рубежа. 26 раз он приносил победу киевлянам в гостях и 24 – дома. Решающие голы Андрей забивал в ворота 24-х клубов элитного дивизиона.

Чаще всего «Кривбассу» – 6 раз, «Волыни», «Черноморцу» – по 5, «Ворскле» – 4, «Заре», «Ильичевцу» и запорожскому «Металлургу» – по 3.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, забившие наибольшее количество победных мячей в чемпионатах Украины