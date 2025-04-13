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Украина. Премьер лига
13 апреля 2025, 15:42 | Обновлено 13 апреля 2025, 15:55
457
0

Ярмоленко округлил свой голевой рекорд в УПЛ

35-летний хавбек «Динамо» забил 50-й победный мяч в чемпионатах Украины

13 апреля 2025, 15:42 | Обновлено 13 апреля 2025, 15:55
457
0
Ярмоленко округлил свой голевой рекорд в УПЛ
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

В матче с «Кривбассом» (2:0) Андрей Ярмоленко забил 50-й победный мяч в чемпионатах Украины, став первым игроком, достигшим этого рубежа. 26 раз он приносил победу киевлянам в гостях и 24 – дома. Решающие голы Андрей забивал в ворота 24-х клубов элитного дивизиона.

Чаще всего «Кривбассу» – 6 раз, «Волыни», «Черноморцу» – по 5, «Ворскле» – 4, «Заре», «Ильичевцу» и запорожскому «Металлургу» – по 3.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, забившие наибольшее количество победных мячей в чемпионатах Украины

Игрок

Клубы

Голы

1.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

50

2.

ЖУНИОР МОРАЕС

Металлург Д (13), Динамо (7), Шахтер (21)

41

3.

Сергей РЕБРОВ

Шахтер (3), Динамо (36)

39

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Арсенал (7), Шахтер (8), Днепр (23), Колос (1)

39

Максим ШАЦКИХ

Динамо (31), Арсенал (6), Говерла (2)

39

6.

Марко ДЕВИЧ

Волынь (1), Металлист (32), Шахтер (2)

35

7.

Тимерлан ГУСЕЙНОВ

Заря (5), Черноморец (26)

31

8.

Александр ГАЙДАШ

Таврия (27), Металлург М (3)

30

9.

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

29

10.

Сергей АТЕЛЬКИН

Шахтер (25), Кремень (1), Металлург Д (1)

27

Андрей ВОРОБЕЙ

Шахтер (24), Днепр (3)

27

Сергей МИЗИН

Динамо (6), Днепр (2), Черноморец (2),

27

ЦСКА/Арсенал (4), Карпаты (8), Кривбасс (3),

Металлист (2)

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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