Украина. Премьер лига13 апреля 2025, 15:07 | Обновлено 13 апреля 2025, 15:16
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ВИДЕО. Полесье в компенсированное время добило Ворсклу
Забитым мячом на 90+2 отличился Томер Йосефи
13 апреля 2025, 15:07 | Обновлено 13 апреля 2025, 15:16
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В воскресенье, 13 апреля, в 13:00 состоится матч 24-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Полесье».
Команды встретятся на стадионе «Ворскла» в Полтаве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 90+2 минуте житомиряне закрыли матч – второй гол «волков» в поединке забил Томер Йосефи, а до него в первом тайме отличился Борис Крушинский.
ВИДЕО. Полесье в компенсированное время добило Ворсклу
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