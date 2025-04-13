В воскресенье, 13 апреля, в 13:00 состоится матч 24-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Полесье».

Команды встретятся на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

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На 90+2 минуте житомиряне закрыли матч – второй гол «волков» в поединке забил Томер Йосефи, а до него в первом тайме отличился Борис Крушинский.

ВИДЕО. Полесье в компенсированное время добило Ворсклу