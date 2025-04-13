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Кубок Билли Джин Кинг
13 апреля 2025, 14:33 | Обновлено 13 апреля 2025, 15:53
533
0

Капитан сборной Украины прокомментировал победу над Швейцарией

Илья Марченко прокомментировал победу над командой Швейцарии

13 апреля 2025, 14:33 | Обновлено 13 апреля 2025, 15:53
533
0
Капитан сборной Украины прокомментировал победу над Швейцарией
BTU

Капитан женской сборной Украины по теннису Илья Марченко прокомментировал победу над командой Швейцарии в матче квалификации Кубка Билли Джин Кинг, после которой наша команда впервые в истории вышла в финальный турнир командных соревнований.

«Очевидно, мы впервые прошли в Финал, поэтому я очень счастлив быть здесь вместе с командой. Отдаю им должное, потому что это же не я играю. Элина, Марта, Надя, Люда и Катя проделали отличную работу. Я очень счастлив, что мы поедем на финальный турнир в Шэньчжэнь. Это значит много для нашей команды, для нашей страны и тенниса в Украине. Для нас это большая честь и мы работали именно ради этой цели.

Первый матч был немного неожиданным для нас. Но это теннис, произойти может что угодно. Соперница Марты показала действительно хороший, очень качественный теннис, невероятно чувствовала себя на корте, а Марте не удалось найти ответ на это. Однако перед началом этого дня я знал, что нам надо взять один сет, даже не один матч, поэтому я все равно чувствовал себя довольно уверенно, что Элина или пара смогут его выиграть.

Матч Элины тоже был непростой, но как только она выиграла эту партию, тогда и соперница знала, что дело уже сделано. Второй сет был простым, а парный матч уже был больше вопросом чести. Наш дуэт был сильнее, но выиграть мог любой.

Какие впечатления от работы с этой командой? Что ж, когда я получил предложение стать капитаном, очевидно, я знал, что у нас есть эти замечательные теннисистки, это и была одна из причин, почему я согласился. Элина и Марта - это теннисистки топ-уровня, быть их тренером - это просто и не просто одновременно. Я думаю, что у нас есть хорошие шансы в Финале. Я надеюсь, что все будут здоровы и мы сможем показать сильный теннис в Шэньчжэне», - сказал капитан.

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Вячеслав Кулаковский Источник: Большой теннис Украины
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