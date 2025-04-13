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Украина. Премьер лига
13 апреля 2025, 14:30 |
82
0

Стали известны стартовые составы Левого Берега и Колоса

Команди зіграють матч 24-го туру УПЛ

13 апреля 2025, 14:30 |
82
0
Стали известны стартовые составы Левого Берега и Колоса
ФК Колос

В воскресенье, 13 апреля, в 15:30 состоится матч 24-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Левый Берег» и «Колос».

Команды встретятся на стадионе «Левый Берег» в Киеве.

Для обоих коллективов это очень важная игра, ведь и «Левый Берег», и «Колос» желают избежать стыковых матчей за сохранение прописки в Премьер-лиге.

«Левый Берег» в турнирной таблице идет на 12-й позиции с 22 пунктами, а «Колос» находится на позицию ниже с 21 очком.

Главные тренеры команд определились с игроками, которые выйдут со старта.

Левый Берег: Механов, Соколов, Якимов, Семенов, Шаповал, Банада, Косовский, Синица, Шастал, Когут, Ризнык

Колос: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Козик, Красничи, Гагно, Ррапай, Великан, Сидоров, Третьяков

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Левый Берег Киев Левый Берег - Колос стартовые составы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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