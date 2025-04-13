Стали известны стартовые составы Левого Берега и Колоса

В воскресенье, 13 апреля, в 15:30 состоится матч 24-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Левый Берег» и «Колос».

Команды встретятся на стадионе «Левый Берег» в Киеве.

Для обоих коллективов это очень важная игра, ведь и «Левый Берег», и «Колос» желают избежать стыковых матчей за сохранение прописки в Премьер-лиге.

«Левый Берег» в турнирной таблице идет на 12-й позиции с 22 пунктами, а «Колос» находится на позицию ниже с 21 очком.

Главные тренеры команд определились с игроками, которые выйдут со старта.

Левый Берег: Механов, Соколов, Якимов, Семенов, Шаповал, Банада, Косовский, Синица, Шастал, Когут, Ризнык

Колос: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Козик, Красничи, Гагно, Ррапай, Великан, Сидоров, Третьяков