Сыграет ли Цыганков? Стали известны составы на матч Осасуна – Жирона

В воскресенье, 13 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Осасуна» и «Жирона».

Игра пройдет на стадионе «Эстадио Эль Садар» в Памплоне.

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Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

Украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков начнет игру в стартовом составе.

Стартовые составы на матч Осасуна – Жирона: