Сыграет ли Цыганков? Стали известны составы на матч Осасуна – Жирона
Матч 31-го тура Ла Лиги начнется в 15:00
В воскресенье, 13 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Осасуна» и «Жирона».
Игра пройдет на стадионе «Эстадио Эль Садар» в Памплоне.
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Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.
Украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков начнет игру в стартовом составе.
Стартовые составы на матч Осасуна – Жирона:
📍 ALINEACIÓN#OsasunaGirona | #ElOnceDeOsasuna pic.twitter.com/iPJRzibEk4— C. A. OSASUNA (@Osasuna) April 13, 2025
𝐄𝐋 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐄 𝐎𝐍𝐙𝐄! 💜#OsasunaGirona pic.twitter.com/ruv7gdmzZ8— Girona FC (@GironaFC) April 13, 2025
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