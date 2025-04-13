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Испания
13 апреля 2025, 13:51 |
475
1

Сыграет ли Цыганков? Стали известны составы на матч Осасуна – Жирона

Матч 31-го тура Ла Лиги начнется в 15:00

13 апреля 2025, 13:51 |
475
1
Сыграет ли Цыганков? Стали известны составы на матч Осасуна – Жирона
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В воскресенье, 13 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Осасуна» и «Жирона».

Игра пройдет на стадионе «Эстадио Эль Садар» в Памплоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

Украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков начнет игру в стартовом составе.

Стартовые составы на матч Осасуна – Жирона:

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Осасуна Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Реально глубоко плевать.
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