Длилась недолго. Поединок Ворскла – Полесье возобновлен после тревоги

В воскресенье, 13 апреля, проходит матч 24-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Ворскла» и «Полесье».

Команды встретились на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

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На 23-й минуте поединок был приостановлен из-за воздушной тревоги в Полтавской области, но, к счастью, она длилась недолго - уже через 14 минут игра была возобновлена.