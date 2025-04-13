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Украина. Премьер лига
13 апреля 2025, 13:45 | Обновлено 13 апреля 2025, 14:35
233
0

Длилась недолго. Поединок Ворскла – Полесье возобновлен после тревоги

Матч начнется с 23-й минуты

13 апреля 2025, 13:45 | Обновлено 13 апреля 2025, 14:35
233
0
Длилась недолго. Поединок Ворскла – Полесье возобновлен после тревоги
ФК Полесье

В воскресенье, 13 апреля, проходит матч 24-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Ворскла» и «Полесье».

Команды встретились на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 23-й минуте поединок был приостановлен из-за воздушной тревоги в Полтавской области, но, к счастью, она длилась недолго - уже через 14 минут игра была возобновлена.

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чемпионат Украины по футболу перенос матчей Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Ворскла Полтава воздушная тревога Ворскла - Полесье
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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