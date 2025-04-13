Украина. Премьер лига13 апреля 2025, 13:30 | Обновлено 13 апреля 2025, 13:31
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Через несколько минут после гола. Матч УПЛ прерван из-за тревоги
«Ворскла» и «Полесье» успели сыграть всего 23 минуты
13 апреля 2025, 13:30 | Обновлено 13 апреля 2025, 13:31
523
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В воскресенье, 13 апреля, проходит матч 24-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Ворскла» и «Полесье».
Команды встретились на стадионе «Ворскла» в Полтаве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 16-й минуте Борис Крушинский вывел житомирян вперед, но уже через 7 минут поединок был приостановлен. Причиной стала воздушная тревога в Полтавской области.
Игра должна возобновиться после отбоя.
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