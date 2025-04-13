Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Через несколько минут после гола. Матч УПЛ прерван из-за тревоги
Украина. Премьер лига
13 апреля 2025, 13:30 | Обновлено 13 апреля 2025, 13:31
523
0

Через несколько минут после гола. Матч УПЛ прерван из-за тревоги

«Ворскла» и «Полесье» успели сыграть всего 23 минуты

13 апреля 2025, 13:30 | Обновлено 13 апреля 2025, 13:31
523
0
Через несколько минут после гола. Матч УПЛ прерван из-за тревоги
ФК Полесье

В воскресенье, 13 апреля, проходит матч 24-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Ворскла» и «Полесье».

Команды встретились на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 16-й минуте Борис Крушинский вывел житомирян вперед, но уже через 7 минут поединок был приостановлен. Причиной стала воздушная тревога в Полтавской области.

Игра должна возобновиться после отбоя.

По теме:
«Конченые мрази». Звезда сборной Украины – об ударе россии по центру Сум
Стали известны стартовые составы Левого Берега и Колоса
Олег ШАНДРУК: «Подготовились к игре, несмотря на снег и мороз в Ровно»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Ворскла Полтава Ворскла - Полесье воздушная тревога перенос матчей
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 13 апреля 2025, 11:31 0
Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 13 апреля в 16:00 по Киеву

Тренер сборной Узбекистана высказался о решении Раньери касательно Довбика
Футбол | 12 апреля 2025, 15:01 1
Тренер сборной Узбекистана высказался о решении Раньери касательно Довбика
Тренер сборной Узбекистана высказался о решении Раньери касательно Довбика

Тимур Кападзе считает, что со старта Ромы одновременно могут начинать и Артем, и Шомуродов

Кривбасс о замене Ярмоленко: «С поля уходит Андрей Николаевич»
Футбол | 12.04.2025, 15:56
Кривбасс о замене Ярмоленко: «С поля уходит Андрей Николаевич»
Кривбасс о замене Ярмоленко: «С поля уходит Андрей Николаевич»
Ливерпуль – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 13.04.2025, 11:51
Ливерпуль – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Начало матча Кривбасс – Динамо отложено. Известно, когда начнется игра
Футбол | 12.04.2025, 12:46
Начало матча Кривбасс – Динамо отложено. Известно, когда начнется игра
Начало матча Кривбасс – Динамо отложено. Известно, когда начнется игра
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кривбасс – Динамо Киев – 0:2. Удаление Попова, 14-й мяч Ваната. Видео голов
Кривбасс – Динамо Киев – 0:2. Удаление Попова, 14-й мяч Ваната. Видео голов
12.04.2025, 16:55 3
Футбол
Алонсо решил, что делать с Луниным и Куртуа, когда придет в Реал
Алонсо решил, что делать с Луниным и Куртуа, когда придет в Реал
12.04.2025, 07:46 7
Футбол
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
12.04.2025, 00:22 2
Футбол
Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой
Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой
12.04.2025, 04:55 5
Бокс
Известному украинскому боксеру предложили бой за титул чемпиона мира
Известному украинскому боксеру предложили бой за титул чемпиона мира
11.04.2025, 21:33 3
Бокс
Тони Кроос объяснил, для чего Реал проиграл первый матч Арсеналу
Тони Кроос объяснил, для чего Реал проиграл первый матч Арсеналу
12.04.2025, 08:56 12
Футбол
Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона
Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона
12.04.2025, 01:00 4
Футбол
13 лет ожидания. Украина в Кубке Билли Джин Кинг: если не сейчас, то когда?
13 лет ожидания. Украина в Кубке Билли Джин Кинг: если не сейчас, то когда?
11.04.2025, 08:00 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем