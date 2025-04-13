В воскресенье, 13 апреля, проходит матч 24-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Ворскла» и «Полесье».

Команды встретились на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

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На 16-й минуте матча житомирянам удалось открыть счет встречи – забитым мячом отметился полузащитник Борис Крушинский.

ВИДЕО. Полесье открыло счет матча с Ворсклой