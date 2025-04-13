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  4. ВИДЕО. Полесье открыло счет матча с Ворсклой
Украина. Премьер лига
13 апреля 2025, 13:25 |
637
0

ВИДЕО. Полесье открыло счет матча с Ворсклой

Забитым мячом на 16-й минуте отличился Борис Крушинский

13 апреля 2025, 13:25 |
637
0
ВИДЕО. Полесье открыло счет матча с Ворсклой
ФК Полесье. Борис Крушинский

В воскресенье, 13 апреля, проходит матч 24-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Ворскла» и «Полесье».

Команды встретились на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 16-й минуте матча житомирянам удалось открыть счет встречи – забитым мячом отметился полузащитник Борис Крушинский.

ВИДЕО. Полесье открыло счет матча с Ворсклой

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Ворскла Полтава Ворскла - Полесье Борис Крушинский видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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