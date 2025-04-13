Украина. Премьер лига13 апреля 2025, 13:25 |
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ВИДЕО. Полесье открыло счет матча с Ворсклой
Забитым мячом на 16-й минуте отличился Борис Крушинский
13 апреля 2025, 13:25 |
637
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В воскресенье, 13 апреля, проходит матч 24-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Ворскла» и «Полесье».
Команды встретились на стадионе «Ворскла» в Полтаве.
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На 16-й минуте матча житомирянам удалось открыть счет встречи – забитым мячом отметился полузащитник Борис Крушинский.
ВИДЕО. Полесье открыло счет матча с Ворсклой
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