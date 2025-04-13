Ворскла – Полесье. Стали известны стартовые составы на игру
Матч 24-го тура УПЛ начнется в 13:00
В воскресенье, 13 апреля, в 13:00 состоится матч 24-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Полесье».
Команды встретятся на стадионе «Ворскла» в Полтаве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Виталий Романов из Днепра. Оба тренера определились со стартовыми составами на игру.
«Ворскла» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 21 балл. В активе «Полесья» – 38 очков, клуб разместился на 4-й позиции.
Стартовые составы на матч Ворскла – Полесье:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок стартует в 13:15
Ответственность на себя должны брать и боссы клуба во главе с президентом Флорентино Пересом