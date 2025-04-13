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Украина. Премьер лига
13 апреля 2025, 11:50 | Обновлено 13 апреля 2025, 12:05
259
0

Ворскла – Полесье. Стали известны стартовые составы на игру

Матч 24-го тура УПЛ начнется в 13:00

13 апреля 2025, 11:50 | Обновлено 13 апреля 2025, 12:05
259
0
Ворскла – Полесье. Стали известны стартовые составы на игру
УПЛ

В воскресенье, 13 апреля, в 13:00 состоится матч 24-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Полесье».

Команды встретятся на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Виталий Романов из Днепра. Оба тренера определились со стартовыми составами на игру.

«Ворскла» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 21 балл. В активе «Полесья» – 38 очков, клуб разместился на 4-й позиции.

Стартовые составы на матч Ворскла – Полесье:

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Ворскла Полтава Ворскла - Полесье стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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