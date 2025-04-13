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  4. Экс-арбитр ФИФА: «Судья не заметил игру рукой защитника Руха»
Украина. Премьер лига
13 апреля 2025, 11:43 |
870
6

Экс-арбитр ФИФА: «Судья не заметил игру рукой защитника Руха»

Этот момент стоил александрийцам возможности пробить пенальти

13 апреля 2025, 11:43 |
870
6
Экс-арбитр ФИФА: «Судья не заметил игру рукой защитника Руха»
УПЛ

В 24 туре УПЛ среди команд лидирующей группы притормозила только «Александрия», которая разошлась миром с «Рухом» – 1:1.

Однако бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что александрийцы имели все шансы победить, если бы не ошибка рефери.

«На 76-й минуте при ничейном счете игрок «горожан» Козак пробивал в створ ворот, но на пути мяча оказалась правая рука стопера хозяев Дидыка, прижатая к туловищу. Здесь все согласно правилам. Однако дальше мяч срикошетил в вытянутую левую руку и опустился на газон. Это уже нарушение и львовяне должны были наказаны 11-метровым.

Однако арбитр Афанасьев почему-то не обратил внимание на завершение этого игрового эпизода и игру рукой в штрафной площадке не зафиксировал. По неизвестным причинам не посоветовал ему исправить ошибку и арбитр VAR Райда».

Ранее мы сообщали, что наставник «Александрии» Руслан Ротань остался разочарован судейством в матче УПЛ против «Руха».

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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roman75zpr
Що ж це за такi невiдоми причини?...
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+5
Gargantua81
в Кривом Рогу судья и ВАР не заметили фол на Шапаренко,  тут судья не заметил игру рукой защитника Руха...  по странному стечению обстоятельств Алесандрия и Динамо в таблице выше Шахтера...  меня терзают смутные сомнения
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+3
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valerafan1
Скільки судді будуть ще знущатися з футболістів, вболівальників? Гнати Монзуль, Ріццолі. В останній рік суддівство стало наббагато гіршим. І це не помилки, це упереджене суддівство напевно за винагороду. 
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+3
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Burevestnik
питання знавцям футбольної історії:
Одна відповідальна особа із УАФ має почесну нагороду "Кубок "Дупа зі свистком"".
За що, хто і кого нагородив цим кубком?
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