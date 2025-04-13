Экс-арбитр ФИФА: «Судья не заметил игру рукой защитника Руха»

В 24 туре УПЛ среди команд лидирующей группы притормозила только «Александрия», которая разошлась миром с «Рухом» – 1:1.

Однако бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что александрийцы имели все шансы победить, если бы не ошибка рефери.

«На 76-й минуте при ничейном счете игрок «горожан» Козак пробивал в створ ворот, но на пути мяча оказалась правая рука стопера хозяев Дидыка, прижатая к туловищу. Здесь все согласно правилам. Однако дальше мяч срикошетил в вытянутую левую руку и опустился на газон. Это уже нарушение и львовяне должны были наказаны 11-метровым.

Однако арбитр Афанасьев почему-то не обратил внимание на завершение этого игрового эпизода и игру рукой в штрафной площадке не зафиксировал. По неизвестным причинам не посоветовал ему исправить ошибку и арбитр VAR Райда».

Ранее мы сообщали, что наставник «Александрии» Руслан Ротань остался разочарован судейством в матче УПЛ против «Руха».