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13 апреля 2025, 12:10 | Обновлено 13 апреля 2025, 12:21
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0

Легендарный Федерер скучает по теннису и намекает на возвращение в корт

Роджер Федерер дал интервью телеканалу TNT Sports

13 апреля 2025, 12:10 | Обновлено 13 апреля 2025, 12:21
240
0
Легендарный Федерер скучает по теннису и намекает на возвращение в корт
IMAGO. Роджер Федерер

20-кратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер недавно дал интервью телеканалу TNT Sports, в котором рассказал о своей ностальгии по большому спорту и желании снова начать тренироваться.

«Честно говоря, я бы хотел снова поиграть в теннис», – сказал 43-летний швейцарец, пошутив о том, что в последнее время он много играет в гольф.

«Но если серьезно, я хотел бы снова начать играть два или три раза в неделю и, надеюсь, вернуться на выставочный корт. Может быть, заполнить несколько хороших стадионов по всему миру.

Я хорошо знаю тренировочную часть... Честно говоря, я немного скучаю по этому. После завершения карьеры я почти не играл – думаю, моему телу нужен был перерыв, да и разуму тоже. Надеюсь, вы скоро увидите, как я играю на выставочном матче».

Нет никаких сомнений в том, что организаторы мероприятий, спонсоры и болельщики выстроятся в очередь, чтобы снова увидеть легенду на корте.

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Роджер Федерер интервью выставочный матч
Вячеслав Кулаковский Источник
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