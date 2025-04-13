Полузащитник Руха: «Ничья с Александрией – по игре»

В 24 туре УПЛ «Рух» и «Александрия» обменялись забитыми мячами и подписали мирное соглашение – 1:1.

Игрок «Руха» Василий Рунич эксклюзивно для Sport.ua рассказал, какие указания ему давал наставник Виталий Пономарев перед выходом на замену на вторую 45-минутку.

«Гости, как говорится, в раздевалку забили гол и нужно было оперативно исправлять положение. Наш главный тренер настраивал искать свободные зоны в оборонительных редутах «горожан», открываться так, чтобы партнерам было проще было делать передачи за спины защитников, а также успевать встречать соперников в средней зоне.

«Александрия» любит контролировать мяч, поэтому важно было умело действовать в отборе и усложнять им позиционное наступление. Поскольку в середине второго тайма удалось выровнять положение, то с задачей справились. На мой взгляд, счет по игре. Обе команды не отсиживались в защите, однако до голевых моментов дело доходило очень редко».

Сейчас «Рух» занимает 8 место в УПЛ, набрав 30 очков.

Ранее главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев высказался относительно матча 24-го тура УПЛ против «Александрии».