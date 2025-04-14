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  4. Перес позвонил Моуриньо. Названо условие, при котором он возглавит Реал
Испания
14 апреля 2025, 09:43 | Обновлено 14 апреля 2025, 10:00
606
2

Перес позвонил Моуриньо. Названо условие, при котором он возглавит Реал

Жозе является фаворитом на должность, если сливочным не удастся договориться с Хаби Алонсо

14 апреля 2025, 09:43 | Обновлено 14 апреля 2025, 10:00
606
2
Перес позвонил Моуриньо. Названо условие, при котором он возглавит Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуриньо может возглавить мадридский «Реал», сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, президент королевского клуба Флорентино Перес уже звонил португальцу, чтобы сообщить ему об этой возможности, но для его возвращения в клуб есть одно условие: он станет новым тренером «сливочных» только если клубу не удастся договориться с Хаби Алонсо.

Напомним, Жозе Моуриньо уже тренировал мадридский «Реал» в 2010-2013 годах и выиграл с клубом 3 трофея.

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 66 очков в 31 матче. В Лиге чемпионов клуб дошел до стадии четвертьфиналов, где проиграл первую игру лондонскому «Арсеналу» со счетом 0:3. Ответный матч состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 16 апреля в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Флорентино Перес определился, кто будет тренировать мадридский «Реал» в следующем сезоне.

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Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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Комментарии 2
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Lulinnha
Возврат Жозика это карма. 
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Saar
Хм..а це цікаво.
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