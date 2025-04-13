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Украина. Премьер лига
13 апреля 2025, 11:14 |
57
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Полесье

Матч 24-го тура УПЛ состоится 13 апреля в 13:00

13 апреля 2025, 11:14 |
57
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Полесье
УПЛ

В воскресенье, 13 апреля, в 13:00 состоится матч 24-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Полесье».

Команды встретятся на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Виталий Романов из Днепра.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Ворскла – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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