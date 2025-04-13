«Произошла ошибка». Голкипер Черноморца отреагировал на досадный автогол

Нигерийский голкипер одесского «Черноморца» Чиджоке Аниагбосо отреагировал на свой дикий автогол, который принес победу «Оболони» в матче против «моряков» в 24 туре УПЛ.

– Печальный результат для меня, я разочарован. Произошла досадная ошибка. Я планировал сыграть в том эпизоде ​​иначе, но вышло иначе. Я расстроен и хотел бы извиниться перед товарищами по команде и болельщиками.

– Но это был только один момент. Ты снова провел уверенную игру и не раз спасал команду.

– Да, я могу согласиться, что была хорошая работа. Но именно этот момент привел к итоговому результату. Я хотел бы поблагодарить партнеров по команде за то, что сразу поддержали меня. Также благодарен нашим фанам. Они также пишут слова поддержки. Очень ценю это. От такого отношения чувствую себя очень хорошо.

– Один из ярких моментов игры – твой чистый подкат за пределами штрафной площадки. Быстро принял решение о выходе из ворот?

– Интересный был момент. Ситуация 50 на 50 или голкипер будет первым или нападающий. Потому решил ускориться. Могу сказать, что я доволен этим подкатом. Это были чистые деяния.

– Вторую игру подряд ты проводишь на достаточно высоком уровне. Какие воспоминания остались после победной игры?

- Это была очень хорошая игра. И сама игра от нашей команды и результат. Очень жаль, что судьбу сегодняшней встречи решила такая ошибка, – сказал Аниагбосо.

Ранее Кучер отреагировал на автогол кипера Черноморца, который всех удивил