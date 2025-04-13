Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. АЛЬКАРАС: «Болельщики хотят, чтобы я выходил в финал каждого турнира»
ATP
13 апреля 2025, 10:05 | Обновлено 13 апреля 2025, 10:08
138
1

АЛЬКАРАС: «Болельщики хотят, чтобы я выходил в финал каждого турнира»

Карлос Алькарас рассказал, как он чувствует себя накануне финала

13 апреля 2025, 10:05 | Обновлено 13 апреля 2025, 10:08
138
1
АЛЬКАРАС: «Болельщики хотят, чтобы я выходил в финал каждого турнира»
Getty Images. Карлос Алькарас

Третья ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, как он чувствует себя физически и ментально накануне финала Мастерса в Монте-Карло.

До этого сезона испанец не выигрывал ни одного матча на кортах Монако, но теперь он в шаге от завоевания одного из самых престижных трофеев в туре. Теперь 21-летний испанец может выиграть свой крупнейший титул в этом сезоне.

«Я думаю, что показал действительно хороший теннис от начала и до последнего очка. Я старался использовать все возможности, которые он (Давидович-Фокина) мне давал… Он отыгрывал множество брейк-пойнтов и матчболов, держался до самого конца.

Но я просто рад, что могу сосредоточиться теперь на себе. Думаю, я сыграл тактически грамотно, это был отличный матч. И главное – я отлично себя чувствую физически, хорошо двигаюсь по корту, так что я невероятно рад и с нетерпением жду завтрашнего дня».

Алькарас признался, что ему пришлось запастись большим терпением, чтобы вернуться в финал на турнире такого уровня.

«Да, кажется, что прошло много времени, но мне просто нужно было быть терпеливым, верить, что этот момент вновь настанет, и просто продолжать работать, работать, работать... Наверное, у болельщиков нет терпения… Они хотят, чтобы я выходил в финал каждого турнира. Так что я рад снова дать им возможность посмотреть мой финал.

Я доволен своей командой и всем, что мы сделали за это время с последнего финала. Я постараюсь насладиться этим моментом».

Также Карлитос уже опережает первую ракетку мира Янника Синнера в live-рейтинге Чемпионской гонки ATP на Итоговый турнир сезона-2025.

По теме:
Лоренцо Музетти – Карлос Алькарас. Прогноз на финал АТP 1000 в Монте-Карло
МУЗЕТТИ: «Возможно, мое имя тоже станет таким, на которое будут равняться»
Лоренцо Музетти – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP Монте-Карло Карлос Алькарас (теннисист) Алехандро Давидович-Фокина Янник Синнер рейтинг ATP
Вячеслав Кулаковский Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Впечатляющая эффективность. Динамо в меньшинстве обыграло Кривбасс
Футбол | 12 апреля 2025, 16:00 187
Впечатляющая эффективность. Динамо в меньшинстве обыграло Кривбасс
Впечатляющая эффективность. Динамо в меньшинстве обыграло Кривбасс

Команда Шовковского продолжает уверенно шагать к чемпионству

ОФИЦИАЛЬНО. Известна причина задержания Алиева. Составлено 3 протокола
Футбол | 12 апреля 2025, 18:54 31
ОФИЦИАЛЬНО. Известна причина задержания Алиева. Составлено 3 протокола
ОФИЦИАЛЬНО. Известна причина задержания Алиева. Составлено 3 протокола

Бывший игрок «Динамо» отказался пройти осмотр на состояние опьянения

Украина вышла в Финал КБДК-2025. Итоговая таблица квалификационной группы Е
Теннис | 12.04.2025, 23:07
Украина вышла в Финал КБДК-2025. Итоговая таблица квалификационной группы Е
Украина вышла в Финал КБДК-2025. Итоговая таблица квалификационной группы Е
ФОТО. Месси встретился с певцом, в честь которого его назвали
Футбол | 13.04.2025, 02:43
ФОТО. Месси встретился с певцом, в честь которого его назвали
ФОТО. Месси встретился с певцом, в честь которого его назвали
Тренер сборной Узбекистана высказался о решении Раньери касательно Довбика
Футбол | 12.04.2025, 15:01
Тренер сборной Узбекистана высказался о решении Раньери касательно Довбика
Тренер сборной Узбекистана высказался о решении Раньери касательно Довбика
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Виходь, поки Сіннер відсутній🤣🤣🤣
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона
Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона
12.04.2025, 01:00 4
Футбол
ФОТО. Таким Усика вы еще не видели. Разгневанный и с одним титулом
ФОТО. Таким Усика вы еще не видели. Разгневанный и с одним титулом
11.04.2025, 17:29 4
Бокс
Алонсо решил, что делать с Луниным и Куртуа, когда придет в Реал
Алонсо решил, что делать с Луниным и Куртуа, когда придет в Реал
12.04.2025, 07:46 7
Футбол
Борнмут определился, что делать с Забарным. Решение огорчит украинца
Борнмут определился, что делать с Забарным. Решение огорчит украинца
12.04.2025, 04:55 8
Футбол
13 лет ожидания. Украина в Кубке Билли Джин Кинг: если не сейчас, то когда?
13 лет ожидания. Украина в Кубке Билли Джин Кинг: если не сейчас, то когда?
11.04.2025, 08:00 9
Теннис
Драматичная победа! Юлиан Бойко выиграл решающий фрейм и вышел в Q3 ЧМ
Драматичная победа! Юлиан Бойко выиграл решающий фрейм и вышел в Q3 ЧМ
12.04.2025, 06:23 4
Снукер
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Кто теперь лидер?
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Кто теперь лидер?
11.04.2025, 09:28 10
Футбол
Есть путевка! Украина впервые вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг
Есть путевка! Украина впервые вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг
12.04.2025, 20:35 15
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем