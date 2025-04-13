АЛЬКАРАС: «Болельщики хотят, чтобы я выходил в финал каждого турнира»

Третья ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, как он чувствует себя физически и ментально накануне финала Мастерса в Монте-Карло.

До этого сезона испанец не выигрывал ни одного матча на кортах Монако, но теперь он в шаге от завоевания одного из самых престижных трофеев в туре. Теперь 21-летний испанец может выиграть свой крупнейший титул в этом сезоне.

«Я думаю, что показал действительно хороший теннис от начала и до последнего очка. Я старался использовать все возможности, которые он (Давидович-Фокина) мне давал… Он отыгрывал множество брейк-пойнтов и матчболов, держался до самого конца.

Но я просто рад, что могу сосредоточиться теперь на себе. Думаю, я сыграл тактически грамотно, это был отличный матч. И главное – я отлично себя чувствую физически, хорошо двигаюсь по корту, так что я невероятно рад и с нетерпением жду завтрашнего дня».

Алькарас признался, что ему пришлось запастись большим терпением, чтобы вернуться в финал на турнире такого уровня.

«Да, кажется, что прошло много времени, но мне просто нужно было быть терпеливым, верить, что этот момент вновь настанет, и просто продолжать работать, работать, работать... Наверное, у болельщиков нет терпения… Они хотят, чтобы я выходил в финал каждого турнира. Так что я рад снова дать им возможность посмотреть мой финал.

Я доволен своей командой и всем, что мы сделали за это время с последнего финала. Я постараюсь насладиться этим моментом».

Также Карлитос уже опережает первую ракетку мира Янника Синнера в live-рейтинге Чемпионской гонки ATP на Итоговый турнир сезона-2025.