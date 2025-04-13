СТЕПАНЕНКО: «Мои сыновья очень поражены. Большое вам спасибо»
Тарас перевез семью в Турцию
Украинский полузащитник турецкого «Эюпспора» Тарас Степаненко перевез семью в Турцию. Футболист поблагодарил свой нынешний клуб за помощь в этом вопросе.
«Я хотел бы сказать слова благодарности Эюпспору, Арду Турану, всем тренерам, игрокам и персоналу за такой теплый прием моей семьи. Мои сыновья очень удивлены и счастливы от этого опыта. Благодарю вас ☺️❤️», – говорится в сообщении Степаненко в Instagram.
За Эюпспор полузащитник успел поучаствовать в четырех поединках, сыграв суммарно 240 минут. В настоящее время он восстанавливается от травмы.
Ранее Тарас Степаненко нашел идеального тренера для донецкого «Шахтера».
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