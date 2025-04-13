Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТЕПАНЕНКО: «Мои сыновья очень поражены. Большое вам спасибо»
Турция
13 апреля 2025, 08:11 |
528
0

СТЕПАНЕНКО: «Мои сыновья очень поражены. Большое вам спасибо»

Тарас перевез семью в Турцию

13 апреля 2025, 08:11 |
528
0
СТЕПАНЕНКО: «Мои сыновья очень поражены. Большое вам спасибо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Украинский полузащитник турецкого «Эюпспора» Тарас Степаненко перевез семью в Турцию. Футболист поблагодарил свой нынешний клуб за помощь в этом вопросе.

«Я хотел бы сказать слова благодарности Эюпспору, Арду Турану, всем тренерам, игрокам и персоналу за такой теплый прием моей семьи. Мои сыновья очень удивлены и счастливы от этого опыта. Благодарю вас ☺️❤️», – говорится в сообщении Степаненко в Instagram.

За Эюпспор полузащитник успел поучаствовать в четырех поединках, сыграв суммарно 240 минут. В настоящее время он восстанавливается от травмы.

Ранее Тарас Степаненко нашел идеального тренера для донецкого «Шахтера».

По теме:
Трабзонспор – Ризеспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Туреччини
Галатасарай дважды к ряду установил необычное достижение в Суперлиге Турции
Моуриньо доволен. Фенербахче готов подписать игрока Ювентуса
Эюпспор чемпионат Турции по футболу Тарас Степаненко Маргарита Степаненко
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк ТАЙСОН: «Он модель, а не боксер. Его не победить»
Бокс | 12 апреля 2025, 08:18 5
Майк ТАЙСОН: «Он модель, а не боксер. Его не победить»
Майк ТАЙСОН: «Он модель, а не боксер. Его не победить»

«Железный Майк» высказался о Мухаммеде Али

ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
Футбол | 12 апреля 2025, 22:30 0
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером

Карло Анчелотти получил дисквалификацию

Триумф украинских теннисисток, Динамо идет за золотом, осечка Александрии
Футбол | 13.04.2025, 07:40
Триумф украинских теннисисток, Динамо идет за золотом, осечка Александрии
Триумф украинских теннисисток, Динамо идет за золотом, осечка Александрии
Впечатляющая эффективность. Динамо в меньшинстве обыграло Кривбасс
Футбол | 12.04.2025, 16:00
Впечатляющая эффективность. Динамо в меньшинстве обыграло Кривбасс
Впечатляющая эффективность. Динамо в меньшинстве обыграло Кривбасс
ФОТО. Месси встретился с певцом, в честь которого его назвали
Футбол | 13.04.2025, 02:43
ФОТО. Месси встретился с певцом, в честь которого его назвали
ФОТО. Месси встретился с певцом, в честь которого его назвали
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Драматичная победа! Юлиан Бойко выиграл решающий фрейм и вышел в Q3 ЧМ
Драматичная победа! Юлиан Бойко выиграл решающий фрейм и вышел в Q3 ЧМ
12.04.2025, 06:23 4
Снукер
Милевский отреагировал на скандальное задержание Алиева
Милевский отреагировал на скандальное задержание Алиева
12.04.2025, 21:48 12
Футбол
Есть путевка! Украина впервые вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг
Есть путевка! Украина впервые вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг
12.04.2025, 20:35 12
Теннис
Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона
Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона
12.04.2025, 01:00 4
Футбол
Алиев прокомментировал скандальное видео с задержанием полицией
Алиев прокомментировал скандальное видео с задержанием полицией
12.04.2025, 17:50 22
Футбол
Марта КОСТЮК: «Я хочу извиниться за то, что победила польскую теннисистку»
Марта КОСТЮК: «Я хочу извиниться за то, что победила польскую теннисистку»
11.04.2025, 19:06 4
Теннис
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
12.04.2025, 00:22 2
Футбол
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Кто теперь лидер?
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Кто теперь лидер?
11.04.2025, 09:28 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем