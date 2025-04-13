Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр КУЧЕР: «Трудно, когда забиваешь сам себе. Это уже не первый раз»
Украина. Премьер лига
13 апреля 2025, 07:36 |
425
0

Александр КУЧЕР: «Трудно, когда забиваешь сам себе. Это уже не первый раз»

Главный тренер «моряков» пообщался с журналистами

13 апреля 2025, 07:36 |
425
0
Александр КУЧЕР: «Трудно, когда забиваешь сам себе. Это уже не первый раз»
ФК Черноморец. Александр Кучер

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер поделился эмоциями после минимального поражения своей команды в матче с «Оболонью» в 24 туре УПЛ (0:1).

– Ваш послематчевой комментарий и эмоции после игры?

Эмоции – не отрицательные, но и не положительные, потому что нет победы, нет очков, которые хотели положить в копилку. Игра была ровной, но мы сами себе забили. Оболонь победила. Комментировать сложно – вы сами все видели.

– В защите были ошибки. Как вы планируете с этим работать?

Я не считаю, что там были критические ошибки. В общем, сыграли неплохо. Ошибки были связаны с полем или неготовностью отдельных игроков. Но в целом – оборона действовала хорошо.

– Команда неплохо начала, но после гола исчезла. Это психология?

Да, психологически тяжело, когда забиваешь сам себе – и это уже не впервые. Помню игру с Карпатами – тогда тоже были подобные ошибки. Это сказывается на психологии. Трудно собраться, когда почти в каждом матче случается похоже. Но у нас были моменты, могли отыграться. В первом тайме были моменты – где выручил вратарь, где не попали в ворота. Но результат – неудовлетворительный.

– Что с Безбородько?

У него повреждение ахилла. Я не хотел рисковать, чтобы не усугубить ситуацию. Лучше вовремя снять, чем потерять надолго.

– Гол – это ошибка вратаря или всей команды?

Команда выигрывает и команда проигрывает. Это общая ответственность.

По теме:
«Если бы они забивали...» Лупашко назвал главную проблему Карпат в УПЛ
«Вы сами все видите». Караваев оценил влияние Ярмоленко на игру Динамо
УПЛ поздравила Александрию с годовщиной основания клуба
Александр Кучер пресс-конференция Черноморец Одесса Оболонь Киев Оболонь - Черноморец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Известна причина задержания Алиева. Составлено 3 протокола
Футбол | 12 апреля 2025, 18:54 29
ОФИЦИАЛЬНО. Известна причина задержания Алиева. Составлено 3 протокола
ОФИЦИАЛЬНО. Известна причина задержания Алиева. Составлено 3 протокола

Бывший игрок «Динамо» отказался пройти осмотр на состояние опьянения

Кривбасс – Динамо Киев – 0:2. Удаление Попова, 14-й мяч Ваната. Видео голов
Футбол | 12 апреля 2025, 16:55 3
Кривбасс – Динамо Киев – 0:2. Удаление Попова, 14-й мяч Ваната. Видео голов
Кривбасс – Динамо Киев – 0:2. Удаление Попова, 14-й мяч Ваната. Видео голов

Матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги состоялся 12 апреля в 14:05

Алавес – Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 13.04.2025, 07:21
Алавес – Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Алавес – Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФОТО. Месси встретился с певцом, в честь которого его назвали
Футбол | 13.04.2025, 02:43
ФОТО. Месси встретился с певцом, в честь которого его назвали
ФОТО. Месси встретился с певцом, в честь которого его назвали
Лидер сборной Испании может подписать пожизненный контракт с клубом Ла Лиги
Футбол | 12.04.2025, 07:58
Лидер сборной Испании может подписать пожизненный контракт с клубом Ла Лиги
Лидер сборной Испании может подписать пожизненный контракт с клубом Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алонсо решил, что делать с Луниным и Куртуа, когда придет в Реал
Алонсо решил, что делать с Луниным и Куртуа, когда придет в Реал
12.04.2025, 07:46 7
Футбол
Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой
Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой
12.04.2025, 04:55 5
Бокс
Кривбасс о замене Ярмоленко: «С поля уходит Андрей Николаевич»
Кривбасс о замене Ярмоленко: «С поля уходит Андрей Николаевич»
12.04.2025, 15:56 17
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он модель, а не боксер. Его не победить»
Майк ТАЙСОН: «Он модель, а не боксер. Его не победить»
12.04.2025, 08:18 5
Бокс
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Кто теперь лидер?
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Кто теперь лидер?
11.04.2025, 09:28 10
Футбол
Марта КОСТЮК: «Я хочу извиниться за то, что победила польскую теннисистку»
Марта КОСТЮК: «Я хочу извиниться за то, что победила польскую теннисистку»
11.04.2025, 19:06 4
Теннис
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
12.04.2025, 00:22 2
Футбол
Тренер сборной Узбекистана высказался о решении Раньери касательно Довбика
Тренер сборной Узбекистана высказался о решении Раньери касательно Довбика
12.04.2025, 15:01 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем