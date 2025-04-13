Александр КУЧЕР: «Трудно, когда забиваешь сам себе. Это уже не первый раз»

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер поделился эмоциями после минимального поражения своей команды в матче с «Оболонью» в 24 туре УПЛ (0:1).

– Ваш послематчевой комментарий и эмоции после игры?

Эмоции – не отрицательные, но и не положительные, потому что нет победы, нет очков, которые хотели положить в копилку. Игра была ровной, но мы сами себе забили. Оболонь победила. Комментировать сложно – вы сами все видели.

– В защите были ошибки. Как вы планируете с этим работать?

Я не считаю, что там были критические ошибки. В общем, сыграли неплохо. Ошибки были связаны с полем или неготовностью отдельных игроков. Но в целом – оборона действовала хорошо.

– Команда неплохо начала, но после гола исчезла. Это психология?

Да, психологически тяжело, когда забиваешь сам себе – и это уже не впервые. Помню игру с Карпатами – тогда тоже были подобные ошибки. Это сказывается на психологии. Трудно собраться, когда почти в каждом матче случается похоже. Но у нас были моменты, могли отыграться. В первом тайме были моменты – где выручил вратарь, где не попали в ворота. Но результат – неудовлетворительный.

– Что с Безбородько?

У него повреждение ахилла. Я не хотел рисковать, чтобы не усугубить ситуацию. Лучше вовремя снять, чем потерять надолго.

– Гол – это ошибка вратаря или всей команды?

Команда выигрывает и команда проигрывает. Это общая ответственность.