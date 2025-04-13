Александр КУЧЕР: «Трудно, когда забиваешь сам себе. Это уже не первый раз»
Главный тренер «моряков» пообщался с журналистами
Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер поделился эмоциями после минимального поражения своей команды в матче с «Оболонью» в 24 туре УПЛ (0:1).
– Ваш послематчевой комментарий и эмоции после игры?
Эмоции – не отрицательные, но и не положительные, потому что нет победы, нет очков, которые хотели положить в копилку. Игра была ровной, но мы сами себе забили. Оболонь победила. Комментировать сложно – вы сами все видели.
– В защите были ошибки. Как вы планируете с этим работать?
Я не считаю, что там были критические ошибки. В общем, сыграли неплохо. Ошибки были связаны с полем или неготовностью отдельных игроков. Но в целом – оборона действовала хорошо.
– Команда неплохо начала, но после гола исчезла. Это психология?
Да, психологически тяжело, когда забиваешь сам себе – и это уже не впервые. Помню игру с Карпатами – тогда тоже были подобные ошибки. Это сказывается на психологии. Трудно собраться, когда почти в каждом матче случается похоже. Но у нас были моменты, могли отыграться. В первом тайме были моменты – где выручил вратарь, где не попали в ворота. Но результат – неудовлетворительный.
– Что с Безбородько?
У него повреждение ахилла. Я не хотел рисковать, чтобы не усугубить ситуацию. Лучше вовремя снять, чем потерять надолго.
– Гол – это ошибка вратаря или всей команды?
Команда выигрывает и команда проигрывает. Это общая ответственность.
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