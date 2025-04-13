«Вы сами все видите». Караваев оценил влияние Ярмоленко на игру Динамо

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев оценил влияние Андрея Ярмоленко на игру «бело-синих» после победы киевского клуба над «Кривбассом» в 24 туре УПЛ.

– Очередной гол сегодня забил Андрей Ярмоленко.

– Вы сами все видите, какой у него опыт и класс. Я рад, что имею возможность играть рядом с такими легендами, как Ярмоленко, Буяльский. Это такие мгновения, которые могут закончиться в любой момент, – лаконично сказал Александр.

Ранее Александр Караваев поделился эмоциями после матча УПЛ против «Кривбасса».