Украина. Премьер лига13 апреля 2025, 07:21 |
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«Вы сами все видите». Караваев оценил влияние Ярмоленко на игру Динамо
Защитник «Динамо» в восторге лидером «бело-синих»
13 апреля 2025, 07:21 |
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Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев оценил влияние Андрея Ярмоленко на игру «бело-синих» после победы киевского клуба над «Кривбассом» в 24 туре УПЛ.
– Очередной гол сегодня забил Андрей Ярмоленко.
– Вы сами все видите, какой у него опыт и класс. Я рад, что имею возможность играть рядом с такими легендами, как Ярмоленко, Буяльский. Это такие мгновения, которые могут закончиться в любой момент, – лаконично сказал Александр.
Ранее Александр Караваев поделился эмоциями после матча УПЛ против «Кривбасса».
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