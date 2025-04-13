УПЛ поздравила Александрию с годовщиной основания клуба
Команде, которая ведет борьбу за чемпионство, исполнилось 77 лет
УПЛ поздравила Александрию с годовщиной основания клуба.
Команде, которая ведет борьбу за чемпионство, 12 апреля исполнилось 77 лет.
Поздравление от УПЛ
Дорогие друзья, уважаемая семья ФК «Александрия».
Сегодня, отмечая 77-летие со дня основания вашего клуба, мы с гордостью вспоминаем путь, который он прошёл, чтобы стать неотъемлемой частью современного украинского футбола и стабильно выступать в Украинской Премьер-лиге.
Среди самых ярких достижений клуба – завоевание бронзовых медалей чемпионата Украины в сезоне 2018/19 и участие в групповом этапе Лиги Европы УЕФА в сезоне 2019/20. А в текущем сезоне команда под руководством Руслана Ротаня демонстрирует высокий уровень игры и ведёт борьбу за чемпионское звание.
Украинская Премьер-лига искренне поздравляет ФК «Александрия», его руководство, тренерский штаб, игроков, сотрудников клуба и верных болельщиков с Днём рождения. Желаем новых побед, стабильного развития, ярких матчей и воплощения самых смелых футбольных мечтаний.
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