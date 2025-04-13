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Украина. Премьер лига
13 апреля 2025, 05:23 | Обновлено 13 апреля 2025, 05:53
127
0

УПЛ поздравила Александрию с годовщиной основания клуба

Команде, которая ведет борьбу за чемпионство, исполнилось 77 лет

13 апреля 2025, 05:23 | Обновлено 13 апреля 2025, 05:53
127
0
УПЛ поздравила Александрию с годовщиной основания клуба
УПЛ. Александрия

УПЛ поздравила Александрию с годовщиной основания клуба.

Команде, которая ведет борьбу за чемпионство, 12 апреля исполнилось 77 лет.

Поздравление от УПЛ

Дорогие друзья, уважаемая семья ФК «Александрия».

Сегодня, отмечая 77-летие со дня основания вашего клуба, мы с гордостью вспоминаем путь, который он прошёл, чтобы стать неотъемлемой частью современного украинского футбола и стабильно выступать в Украинской Премьер-лиге.

Среди самых ярких достижений клуба – завоевание бронзовых медалей чемпионата Украины в сезоне 2018/19 и участие в групповом этапе Лиги Европы УЕФА в сезоне 2019/20. А в текущем сезоне команда под руководством Руслана Ротаня демонстрирует высокий уровень игры и ведёт борьбу за чемпионское звание.

Украинская Премьер-лига искренне поздравляет ФК «Александрия», его руководство, тренерский штаб, игроков, сотрудников клуба и верных болельщиков с Днём рождения. Желаем новых побед, стабильного развития, ярких матчей и воплощения самых смелых футбольных мечтаний.

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Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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