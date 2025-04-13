Другие новости13 апреля 2025, 03:54 |
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ФОТО. Футболист УПЛ впечатлил свою девушку презентом. Она – модель
Даниил Алефиренко балует свою пассию
13 апреля 2025, 03:54 |
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Модель Яна Андрущенко поразила сеть яркими фото с гигантским букетом красных роз от возлюбленного — нападающего «Зари» Данила Алефиренко.
На открытке футболист нежно подписал: «Моей молнии».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Пользователи оценили не только подарок, но и роскошный образ Яны в чёрном мини-платье.
Хотя пара редко делится подробностями отношений, этот жест вновь доказал: между ними — настоящая любовь.
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