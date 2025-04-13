ФОТО. Футболист УПЛ впечатлил свою девушку презентом. Она – модель

Модель Яна Андрущенко поразила сеть яркими фото с гигантским букетом красных роз от возлюбленного — нападающего «Зари» Данила Алефиренко.

На открытке футболист нежно подписал: «Моей молнии».

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Пользователи оценили не только подарок, но и роскошный образ Яны в чёрном мини-платье.

Хотя пара редко делится подробностями отношений, этот жест вновь доказал: между ними — настоящая любовь.