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13 апреля 2025, 03:54 |
44
0

ФОТО. Футболист УПЛ впечатлил свою девушку презентом. Она – модель

Даниил Алефиренко балует свою пассию

13 апреля 2025, 03:54 |
44
0
ФОТО. Футболист УПЛ впечатлил свою девушку презентом. Она – модель
Instagram. Яна Андрущенко

Модель Яна Андрущенко поразила сеть яркими фото с гигантским букетом красных роз от возлюбленного — нападающего «Зари» Данила Алефиренко.

На открытке футболист нежно подписал: «Моей молнии».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пользователи оценили не только подарок, но и роскошный образ Яны в чёрном мини-платье.

Хотя пара редко делится подробностями отношений, этот жест вновь доказал: между ними — настоящая любовь.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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