ФОТО. Месси встретился с певцом, в честь которого его назвали
Лионель встречает Лайонела: Месси и Ричи впервые встретились после многих лет
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси наконец встретился с Лайонелом Ричи, в честь которого его назвала мама.
Селия Кучиттини была большой поклонницей певца и решила назвать сына в его честь.
Эти двое никогда раньше не встречались, но впервые увиделись в пятницу вечером, когда Ричи поделился фотографиями с их встречи в соцсетях. Они обменялись любезностями и радостно улыбались.
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Ричи написал: «Когда Лионель встречает Лайонела! Его мама назвала его в мою честь, и вот мы здесь. Прекрасно встретиться после всех этих лет».
Однако некоторые фанаты сомневались, действительно ли Месси назван в честь Ричи.
Ричи ранее говорил, что очень гордится тем, что Месси носит его имя.
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