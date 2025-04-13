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13 апреля 2025, 02:21 |
41
0

ФОТО. Вы не поверите, какой вид спорта любят дети Андрея Шевченка

Кристиан и Райдер-Габриэль Шевченко любят шахматы

13 апреля 2025, 02:21 |
41
0
ФОТО. Вы не поверите, какой вид спорта любят дети Андрея Шевченка
Instagram. Кристиан и Райдер-Габриэль Шевченко

Спорт — главное увлечение семьи Андрея Шевченко.

Кристиан обучает младшего брата – Райдера-Габриэля – во время шахматной партии, а на новом фото из семейного архива видно домашний уют и братскую поддержку.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В семье Шевченко гармонично сочетаются спорт, дисциплина и интеллект.

Кристен Пазик и Андрей Шевченко вместе более 20 лет и воспитывает четырех сыновей: Джордана, Кристиана, Александра и Райдера-Габриэля.

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фото lifestyle Андрей Шевченко Кристиан Шевченко
Максим Лапченко Источник: Instagram
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