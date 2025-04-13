ФОТО. Вы не поверите, какой вид спорта любят дети Андрея Шевченка

Спорт — главное увлечение семьи Андрея Шевченко.

Кристиан обучает младшего брата – Райдера-Габриэля – во время шахматной партии, а на новом фото из семейного архива видно домашний уют и братскую поддержку.

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В семье Шевченко гармонично сочетаются спорт, дисциплина и интеллект.

Кристен Пазик и Андрей Шевченко вместе более 20 лет и воспитывает четырех сыновей: Джордана, Кристиана, Александра и Райдера-Габриэля.