Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трабзонспор – Ризеспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Туреччини
Турция
13 апреля 2025, 02:01 | Обновлено 13 апреля 2025, 02:13
8
0

Трабзонспор – Ризеспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Туреччини

Игра состоится 13 апреля в 21:45 по киевскому времени

13 апреля 2025, 02:01 | Обновлено 13 апреля 2025, 02:13
8
0
Трабзонспор – Ризеспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Туреччини
Getty Images/Global Images Ukraine

13 апреля на «Шенол Гюнеш» пройдет матч 31-го тура Суперлиги Турции, в котором «Трабзонспор» встретится с «Ризеспором». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

«Трабзонспор»

Команда в прошлом сезоне смогла показать достойный результат, став третьими в итоговой таблице того чемпионата. Но в нынешнем розыгрыше все складывается крайне тяжело. В том числе дошло до того, что вернувшийся на пост Шенол Гюнеш, легенда, в честь которого назван стадион, был уволен.

А ведь под этого тренера подписывали игроков активно даже зимой – именно тогда тут появились Сикан с Зубковым. Но прибавить толком получилось лишь после того, как тут на тренерский пост был назначен Фатих Текке. После 3-0 в дебютном поединке была ничья с «Гезтепе» и кубковые 3-2 с «Бодрумом». Но «Фенербахче» в прошлом туре выступил «холодным душем» – поединок с ним закончился разгромным поражением 1-4.

«Ризеспор»

Клуб перед началом позапрошлого сезона вылетал в Первую Лигу. Но сумели сразу же вернуться назад. И сразу заняли в итоговой турнирной таблице 2023/2024 элитного дивизиона страны десятое место.

Нынешний сезон получается куда тяжелее. Несмотря на неплохую результативность Соу, в целом подопечные Ильхана Палута проигрывают половину матчей – не удивительно, что приходится всерьез бороться за выживание. Параллельно еще и в кубке вылетели, проиграв 2-5 «Трабзонспору». Да, параллельно тогда обыграли «Самсунспор» и «Аланьяспор», но дальше не набрали ни единого очка не только с «Антальяспором», но и с новичком, «Бодрумом». Принимая «Сивасспор», получилось открыть счет, но преимущество сохранить не получилось – пропустили в ответ и закончив только ничьей 1-1.

Статистика личных встреч

До упомянутых 5-2 в кубке «Трабзонспор» четырежды кряду проигрывал своим соседям по черноморскому побережью.

Прогноз

Букмекерские конторы все-таки верят, что наконец-то нынешние хозяева арены обыграют своего соседа. «Трабзонспор» сумел после усиления в зимнее «окно» и смены тренера прибавить, и тут получится выиграть (коэффициент – 1,8).Прогноз Sport.ua

Трабзонспор
13 апреля 2025 -
19:00
Ризеспор
П1 1,8 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ „ФАВБЕТ“.
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Лацио – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Алавес – Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Верона – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Ризеспор Ставка от Фавбет прогнозы прогнозы на футбол
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алонсо решил, что делать с Луниным и Куртуа, когда придет в Реал
Футбол | 12 апреля 2025, 07:46 7
Алонсо решил, что делать с Луниным и Куртуа, когда придет в Реал
Алонсо решил, что делать с Луниным и Куртуа, когда придет в Реал

Хаби хочет купить еще одного голкипера

Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 13 апреля 2025, 01:22 0
Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 13 апреля в 16:00 по Киеву

Тони Кроос объяснил, для чего Реал проиграл первый матч Арсеналу
Футбол | 12.04.2025, 08:56
Тони Кроос объяснил, для чего Реал проиграл первый матч Арсеналу
Тони Кроос объяснил, для чего Реал проиграл первый матч Арсеналу
Лидер сборной Испании может подписать пожизненный контракт с клубом Ла Лиги
Футбол | 12.04.2025, 07:58
Лидер сборной Испании может подписать пожизненный контракт с клубом Ла Лиги
Лидер сборной Испании может подписать пожизненный контракт с клубом Ла Лиги
Украина – Швейцария – 0:1. Костюк неожиданно проиграла, ситуация накаляется
Теннис | 12.04.2025, 18:17
Украина – Швейцария – 0:1. Костюк неожиданно проиграла, ситуация накаляется
Украина – Швейцария – 0:1. Костюк неожиданно проиграла, ситуация накаляется
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк ТАЙСОН: «Он модель, а не боксер. Его не победить»
Майк ТАЙСОН: «Он модель, а не боксер. Его не победить»
12.04.2025, 08:18 4
Бокс
Роналду предложили контракт на два года. Португалец уже принял решение
Роналду предложили контракт на два года. Португалец уже принял решение
11.04.2025, 18:34 4
Футбол
Борнмут определился, что делать с Забарным. Решение огорчит украинца
Борнмут определился, что делать с Забарным. Решение огорчит украинца
12.04.2025, 04:55 7
Футбол
Клопп выдвинул Реалу ультиматум. Есть 3 требования, чтобы возглавить клуб
Клопп выдвинул Реалу ультиматум. Есть 3 требования, чтобы возглавить клуб
11.04.2025, 13:09 7
Футбол
ФОТО. Таким Усика вы еще не видели. Разгневанный и с одним титулом
ФОТО. Таким Усика вы еще не видели. Разгневанный и с одним титулом
11.04.2025, 17:29 4
Бокс
Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»
Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»
11.04.2025, 05:45 8
Бокс
13 лет ожидания. Украина в Кубке Билли Джин Кинг: если не сейчас, то когда?
13 лет ожидания. Украина в Кубке Билли Джин Кинг: если не сейчас, то когда?
11.04.2025, 08:00 9
Теннис
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
12.04.2025, 00:22 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем