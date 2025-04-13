13 апреля на «Шенол Гюнеш» пройдет матч 31-го тура Суперлиги Турции, в котором «Трабзонспор» встретится с «Ризеспором». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

«Трабзонспор»

Команда в прошлом сезоне смогла показать достойный результат, став третьими в итоговой таблице того чемпионата. Но в нынешнем розыгрыше все складывается крайне тяжело. В том числе дошло до того, что вернувшийся на пост Шенол Гюнеш, легенда, в честь которого назван стадион, был уволен.

А ведь под этого тренера подписывали игроков активно даже зимой – именно тогда тут появились Сикан с Зубковым. Но прибавить толком получилось лишь после того, как тут на тренерский пост был назначен Фатих Текке. После 3-0 в дебютном поединке была ничья с «Гезтепе» и кубковые 3-2 с «Бодрумом». Но «Фенербахче» в прошлом туре выступил «холодным душем» – поединок с ним закончился разгромным поражением 1-4.

«Ризеспор»

Клуб перед началом позапрошлого сезона вылетал в Первую Лигу. Но сумели сразу же вернуться назад. И сразу заняли в итоговой турнирной таблице 2023/2024 элитного дивизиона страны десятое место.

Нынешний сезон получается куда тяжелее. Несмотря на неплохую результативность Соу, в целом подопечные Ильхана Палута проигрывают половину матчей – не удивительно, что приходится всерьез бороться за выживание. Параллельно еще и в кубке вылетели, проиграв 2-5 «Трабзонспору». Да, параллельно тогда обыграли «Самсунспор» и «Аланьяспор», но дальше не набрали ни единого очка не только с «Антальяспором», но и с новичком, «Бодрумом». Принимая «Сивасспор», получилось открыть счет, но преимущество сохранить не получилось – пропустили в ответ и закончив только ничьей 1-1.

Статистика личных встреч

До упомянутых 5-2 в кубке «Трабзонспор» четырежды кряду проигрывал своим соседям по черноморскому побережью.

Прогноз

Букмекерские конторы все-таки верят, что наконец-то нынешние хозяева арены обыграют своего соседа. «Трабзонспор» сумел после усиления в зимнее «окно» и смены тренера прибавить, и тут получится выиграть (коэффициент – 1,8).Прогноз Sport.ua

Трабзонспор Ризеспор П1 1,8 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ „ФАВБЕТ“.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.