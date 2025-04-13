Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Самая красивая футбольная журналистка показала грудь. Огонь
Другие новости
13 апреля 2025, 01:41 |
467
1

ФОТО. Самая красивая футбольная журналистка показала грудь. Огонь

Дилетта Леотта любит провоцировать своих подписчиков

13 апреля 2025, 01:41 |
467
1
ФОТО. Самая красивая футбольная журналистка показала грудь. Огонь
Instagram. Дилетта Леотта

Дилетта Леотта снова поразила сеть горячими фото, поделившись соблазнительными снимками на своей странице в Instagram.

Журналистка и возлюбленная Лориса Кариуса предстала в стильном весеннем образе: короткая юбка, облегающий свитер и ботфорты на каблуках.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Она позировала на террасе с видом на море, привлекая внимание своими стройными ногами и ярким вырезом.

Дилетта собрала более 200 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.

По теме:
ФОТО. Вы не поверите, какой вид спорта любят дети Андрея Шевченка
ВИДЕО. Как Роман Яремчук тренирует сына. Растёт будущий чемпион
Ювентус – Лечче – 2:1. Голы Йылдыза и Копмейнерса. Видео голов и обзор
фото Дилетта Леотта девушки lifestyle чемпионат Италии по футболу Лорис Кариус
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Известна причина задержания Алиева. Составлено 3 протокола
Футбол | 12 апреля 2025, 18:54 29
ОФИЦИАЛЬНО. Известна причина задержания Алиева. Составлено 3 протокола
ОФИЦИАЛЬНО. Известна причина задержания Алиева. Составлено 3 протокола

Бывший игрок «Динамо» отказался пройти осмотр на состояние опьянения

Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой
Бокс | 12 апреля 2025, 04:55 5
Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой
Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой

Фрэнк назвал причину, почему Дюбуа победит Александра в реванше

Кривбасс о замене Ярмоленко: «С поля уходит Андрей Николаевич»
Футбол | 12.04.2025, 15:56
Кривбасс о замене Ярмоленко: «С поля уходит Андрей Николаевич»
Кривбасс о замене Ярмоленко: «С поля уходит Андрей Николаевич»
Украина – Швейцария – 0:1. Костюк неожиданно проиграла, ситуация накаляется
Теннис | 12.04.2025, 18:17
Украина – Швейцария – 0:1. Костюк неожиданно проиграла, ситуация накаляется
Украина – Швейцария – 0:1. Костюк неожиданно проиграла, ситуация накаляется
ВИДЕО. Под перекладину. Как Роналду забивал 932-й и 933-й голы в карьере
Футбол | 13.04.2025, 01:21
ВИДЕО. Под перекладину. Как Роналду забивал 932-й и 933-й голы в карьере
ВИДЕО. Под перекладину. Как Роналду забивал 932-й и 933-й голы в карьере
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Demid Romanchik
Самая красивая журналистика это Миша Спиваковская в платье 
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Таким Усика вы еще не видели. Разгневанный и с одним титулом
ФОТО. Таким Усика вы еще не видели. Разгневанный и с одним титулом
11.04.2025, 17:29 4
Бокс
Марта КОСТЮК: «Я хочу извиниться за то, что победила польскую теннисистку»
Марта КОСТЮК: «Я хочу извиниться за то, что победила польскую теннисистку»
11.04.2025, 19:06 4
Теннис
Драматичная победа! Юлиан Бойко выиграл решающий фрейм и вышел в Q3 ЧМ
Драматичная победа! Юлиан Бойко выиграл решающий фрейм и вышел в Q3 ЧМ
12.04.2025, 06:23 4
Снукер
Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона
Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона
12.04.2025, 01:00 4
Футбол
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
12.04.2025, 00:22 2
Футбол
Известному украинскому боксеру предложили бой за титул чемпиона мира
Известному украинскому боксеру предложили бой за титул чемпиона мира
11.04.2025, 21:33 3
Бокс
Роналду предложили контракт на два года. Португалец уже принял решение
Роналду предложили контракт на два года. Португалец уже принял решение
11.04.2025, 18:34 4
Футбол
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Кто теперь лидер?
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Кто теперь лидер?
11.04.2025, 09:28 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем