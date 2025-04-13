ФОТО. Самая красивая футбольная журналистка показала грудь. Огонь

Дилетта Леотта снова поразила сеть горячими фото, поделившись соблазнительными снимками на своей странице в Instagram.

Журналистка и возлюбленная Лориса Кариуса предстала в стильном весеннем образе: короткая юбка, облегающий свитер и ботфорты на каблуках.

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Она позировала на террасе с видом на море, привлекая внимание своими стройными ногами и ярким вырезом.

Дилетта собрала более 200 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.