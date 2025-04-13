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Англия
13 апреля 2025, 01:38 | Обновлено 13 апреля 2025, 01:44
42
0

ВИДЕО. Как Эвертон смог вырвать победу в матче с Ноттингем Форест

Смотрите видеообзор матча 32-го тура Английской Премьер-лиги

13 апреля 2025, 01:38 | Обновлено 13 апреля 2025, 01:44
42
0
ВИДЕО. Как Эвертон смог вырвать победу в матче с Ноттингем Форест
Getty Images/Global Images Ukraine. Эвертон

В субботу, 12 апреля, состоялся матч 32-го тура Английской премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и «Эвертоном».

Встречу принимал Сити Граунд в Ноттингеме.

Гости добыли победу со счетом 1:0 благодаря голу Абдулайе Дукуре, забитому на 90+4-й минуте.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле весь матч.

Английская Премьер-лига. 32-й тур

Ноттингем Форест – Эвертон – 0:1

Гол: Дукуре, 90+4

Видеообзор матча:

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Эвертон Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Виталий Миколенко видео голов и обзор Английская Премьер-лига Абдулайе Дукуре
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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