Англия13 апреля 2025, 01:38 | Обновлено 13 апреля 2025, 01:44
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ВИДЕО. Как Эвертон смог вырвать победу в матче с Ноттингем Форест
Смотрите видеообзор матча 32-го тура Английской Премьер-лиги
13 апреля 2025, 01:38 | Обновлено 13 апреля 2025, 01:44
42
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В субботу, 12 апреля, состоялся матч 32-го тура Английской премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и «Эвертоном».
Встречу принимал Сити Граунд в Ноттингеме.
Гости добыли победу со счетом 1:0 благодаря голу Абдулайе Дукуре, забитому на 90+4-й минуте.
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле весь матч.
Английская Премьер-лига. 32-й тур
Ноттингем Форест – Эвертон – 0:1
Гол: Дукуре, 90+4
Видеообзор матча:
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