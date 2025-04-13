ФОТО. Звезду Реала обязали увеличить алименты. Траты вырастут в 6 раз
Суд увеличил алименты Эдеру Милитао
В Бразилии сообщают, что звезду «Реала» Эдера Милитао по решению суда обязали увеличить алименты на дочь Сесилию с 10 000 до 60 000 реалов.
В прошлом году Милитао, зарабатывающий 14,5 миллиона евро в год, также оплачивал аренду жилья (до 10 000 реалов) в зависимости от места проживания матери ребёнка, а ещё тратил около 8 472 реалов ежемесячно на зарплаты няне и домработнице.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Кроме того, он покрывал расходы на уроки плавания, лекарства, медицинскую страховку и одежду.
Общие траты тогда достигали 25 472 реала, но после нового судебного решения эта сумма, вероятно, вырастет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Прикол с уважением к старшим продолжается
Катарина и Надежда на супертай-брейке переиграли Сюзан Бандекки и Селин Наеф