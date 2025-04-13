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13 апреля 2025, 01:28 |
245
0

ФОТО. Звезду Реала обязали увеличить алименты. Траты вырастут в 6 раз

Суд увеличил алименты Эдеру Милитао

13 апреля 2025, 01:28 |
245
0
ФОТО. Звезду Реала обязали увеличить алименты. Траты вырастут в 6 раз
Instagram. Эдер Милитао и Каролин Лима

В Бразилии сообщают, что звезду «Реала» Эдера Милитао по решению суда обязали увеличить алименты на дочь Сесилию с 10 000 до 60 000 реалов.

В прошлом году Милитао, зарабатывающий 14,5 миллиона евро в год, также оплачивал аренду жилья (до 10 000 реалов) в зависимости от места проживания матери ребёнка, а ещё тратил около 8 472 реалов ежемесячно на зарплаты няне и домработнице.

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Кроме того, он покрывал расходы на уроки плавания, лекарства, медицинскую страховку и одежду.

Общие траты тогда достигали 25 472 реала, но после нового судебного решения эта сумма, вероятно, вырастет.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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