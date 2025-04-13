В воскресенье, 13-го апреля, состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Полтаве, на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало в 13:00.

Команда Юрия Максимова продолжает свою борьбу за выживание в «элитном» дивизионе, тогда как перед коллективом Имада Ашура еще никто не закрывал путь в еврокубки. Однако обе команды явно не демонстрируют во второй части сезона тот футбол, на который изначально рассчитывали, и на тяжелом газоне в Полтаве нас вновь ожидает испытание на прочность нервов. Конечно, если таковы у «Ворсклы» остались после поражения от «Зари».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Ворскла Полесье Победа Полесья 2.29 Сделать ставку

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