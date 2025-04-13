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Премьер-лига
Левый Берег
13.04.2025 15:30 - : -
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 апреля 2025, 06:40 | Обновлено 13 апреля 2025, 06:42
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0

Левый Берег – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 апреля в 15:30 состоится матч 23-го тура Чемпионата Украины

13 апреля 2025, 06:40 | Обновлено 13 апреля 2025, 06:42
30
0
Левый Берег – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арена Левый Берег

В воскресенье, 13 апреля, в 15:30 состоится матч 24-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Левый Берег» и «Колос».

Команды встретятся на стадионе «Левый Берег» в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Андрей Коваленко из Полтавы.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Левый Берег – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Левый Берег – Колос
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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