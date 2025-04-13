Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Левый Берег – Колос
Матч состоится 13 апреля в 15:30
13 апреля в 15:30 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Левым Берегом и Колосом в рамках 24 тура УПЛ.
Матч будет очень интересным, ведь команды имеют одинаковые задачи, а именно борьбу за выживание.
Левый Берег в турнирной таблице идет на 12-й позиции с 22 пунктами, а Колос находится на позицию ниже с 21 очком.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТВ и других.
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