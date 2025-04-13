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Украина. Премьер лига
13 апреля 2025, 08:55 |
46
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Левый Берег – Колос

Матч состоится 13 апреля в 15:30

13 апреля 2025, 08:55 |
46
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Левый Берег – Колос
Арена Левый Берег

13 апреля в 15:30 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Левым Берегом и Колосом в рамках 24 тура УПЛ.

Матч будет очень интересным, ведь команды имеют одинаковые задачи, а именно борьбу за выживание.

Левый Берег в турнирной таблице идет на 12-й позиции с 22 пунктами, а Колос находится на позицию ниже с 21 очком.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТВ и других.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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