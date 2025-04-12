Украина. Премьер лига12 апреля 2025, 23:58 | Обновлено 13 апреля 2025, 00:06
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Защитник Кривбасса Задерака провел юбилейный матч в украинской карьере
На высшем уровне 30-летний хавбек криворожцев дебютировал 25 июля 2014 года
12 апреля 2025, 23:58 | Обновлено 13 апреля 2025, 00:06
36
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Поединок с «Динамо» (0:2) стал 200-м в украинской карьере 30-летнего полузащитника криворожцев Максима Задераки. 187 встреч он отыграл в УПЛ, 10 – в Кубке Украины и 3 – в еврокубках. 71 матч Максим провел за «Кривбасс», 67 – за «Александрию», 44 – за каменскую «Сталь», 12 – за «Металлист 1925» и 6 – за донецкий «Металлург».
На рубеж «200» Задерака вышел через 10 лет 261 день после дебюта на высшем уровне, который состоялся 25 июля 2014 года в домашней игре «металлургов» с «Днепром» в УПЛ (0:2).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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