Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Кривбасса Задерака провел юбилейный матч в украинской карьере
Украина. Премьер лига
12 апреля 2025, 23:58 | Обновлено 13 апреля 2025, 00:06
36
0

Защитник Кривбасса Задерака провел юбилейный матч в украинской карьере

На высшем уровне 30-летний хавбек криворожцев дебютировал 25 июля 2014 года

12 апреля 2025, 23:58 | Обновлено 13 апреля 2025, 00:06
36
0
Защитник Кривбасса Задерака провел юбилейный матч в украинской карьере
ФК Кривбасс. Максим Задерака

Поединок с «Динамо» (0:2) стал 200-м в украинской карьере 30-летнего полузащитника криворожцев Максима Задераки. 187 встреч он отыграл в УПЛ, 10 – в Кубке Украины и 3 – в еврокубках. 71 матч Максим провел за «Кривбасс», 67 – за «Александрию», 44 – за каменскую «Сталь», 12 – за «Металлист 1925» и 6 – за донецкий «Металлург».

На рубеж «200» Задерака вышел через 10 лет 261 день после дебюта на высшем уровне, который состоялся 25 июля 2014 года в домашней игре «металлургов» с «Днепром» в УПЛ (0:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
Легионер Руха: «Всегда интересно бросить вызов грандам»
МИХАВКО: «Красная карточка повлияла на матч с Кривбассом»
Заря – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
цифры и факты Максим Задерака Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кривбасс о замене Ярмоленко: «С поля уходит Андрей Николаевич»
Футбол | 12 апреля 2025, 15:56 16
Кривбасс о замене Ярмоленко: «С поля уходит Андрей Николаевич»
Кривбасс о замене Ярмоленко: «С поля уходит Андрей Николаевич»

Прикол с уважением к старшим продолжается

Кучер отреагировал на автогол кипера Черноморца, который всех удивил
Футбол | 12 апреля 2025, 22:11 1
Кучер отреагировал на автогол кипера Черноморца, который всех удивил
Кучер отреагировал на автогол кипера Черноморца, который всех удивил

«Черноморец» проиграл «Оболони»

Алонсо решил, что делать с Луниным и Куртуа, когда придет в Реал
Футбол | 12.04.2025, 07:46
Алонсо решил, что делать с Луниным и Куртуа, когда придет в Реал
Алонсо решил, что делать с Луниным и Куртуа, когда придет в Реал
Эффект дежавю. Рух с Александрией расписали мировую
Футбол | 12.04.2025, 17:28
Эффект дежавю. Рух с Александрией расписали мировую
Эффект дежавю. Рух с Александрией расписали мировую
ФОТО. Президент Динамо стал жить с секретаршей. Его можно понять
Футбол | 12.04.2025, 03:20
ФОТО. Президент Динамо стал жить с секретаршей. Его можно понять
ФОТО. Президент Динамо стал жить с секретаршей. Его можно понять
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»
Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»
11.04.2025, 05:45 8
Бокс
Борнмут определился, что делать с Забарным. Решение огорчит украинца
Борнмут определился, что делать с Забарным. Решение огорчит украинца
12.04.2025, 04:55 7
Футбол
Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона
Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона
12.04.2025, 01:00 4
Футбол
13 лет ожидания. Украина в Кубке Билли Джин Кинг: если не сейчас, то когда?
13 лет ожидания. Украина в Кубке Билли Джин Кинг: если не сейчас, то когда?
11.04.2025, 08:00 9
Теннис
Тони Кроос объяснил, для чего Реал проиграл первый матч Арсеналу
Тони Кроос объяснил, для чего Реал проиграл первый матч Арсеналу
12.04.2025, 08:56 11
Футбол
Драматичная победа! Юлиан Бойко выиграл решающий фрейм и вышел в Q3 ЧМ
Драматичная победа! Юлиан Бойко выиграл решающий фрейм и вышел в Q3 ЧМ
12.04.2025, 06:23 4
Снукер
Клопп выдвинул Реалу ультиматум. Есть 3 требования, чтобы возглавить клуб
Клопп выдвинул Реалу ультиматум. Есть 3 требования, чтобы возглавить клуб
11.04.2025, 13:09 7
Футбол
Фьюри вспомнил, о чем говорил с Усиком после боя
Фьюри вспомнил, о чем говорил с Усиком после боя
11.04.2025, 02:33 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем