Лоренцо Музетти – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире АТР 1000 в Монте-Карло
13 апреля состоится финальный матч на грунтовом турнире АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.
В воскресенье за титул поборются Лоренцо Музетти (Италия, ATP 16) и Карлос Алькарас (Испания, ATP 3). Поединок ориентировочно начнется в 13:00 по Киеву.
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Это будет пятый очный поединок соперников. Счет 3:1 в пользу Алькараса.
Музетти в Монте-Карло переиграл Бу Юнчаокете, Иржи Легечку, Маттео Берреттини, Стефаноса Циципаса и Алекса де Минаура. Алькарас справился с Франсиско Черундоло, Даниэль Альтмайером, Артуром Фисом и Алехандро Давидовичем Фокиной.
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