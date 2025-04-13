Лоренцо Музетти – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 апреля состоится финальный матч на грунтовом турнире АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.

В воскресенье за титул поборются Лоренцо Музетти (Италия, ATP 16) и Карлос Алькарас (Испания, ATP 3). Поединок ориентировочно начнется в 13:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет пятый очный поединок соперников. Счет 3:1 в пользу Алькараса.

Музетти в Монте-Карло переиграл Бу Юнчаокете, Иржи Легечку, Маттео Берреттини, Стефаноса Циципаса и Алекса де Минаура. Алькарас справился с Франсиско Черундоло, Даниэль Альтмайером, Артуром Фисом и Алехандро Давидовичем Фокиной.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.