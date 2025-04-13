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  4. Лоренцо Музетти – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
13 апреля 2025, 00:01 |
19
0

Лоренцо Музетти – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире АТР 1000 в Монте-Карло

13 апреля 2025, 00:01 |
19
0
Лоренцо Музетти – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

13 апреля состоится финальный матч на грунтовом турнире АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.

В воскресенье за титул поборются Лоренцо Музетти (Италия, ATP 16) и Карлос Алькарас (Испания, ATP 3). Поединок ориентировочно начнется в 13:00 по Киеву.

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Это будет пятый очный поединок соперников. Счет 3:1 в пользу Алькараса.

Музетти в Монте-Карло переиграл Бу Юнчаокете, Иржи Легечку, Маттео Берреттини, Стефаноса Циципаса и Алекса де Минаура. Алькарас справился с Франсиско Черундоло, Даниэль Альтмайером, Артуром Фисом и Алехандро Давидовичем Фокиной.

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Карлос Алькарас (теннисист) Лоренцо Музетти смотреть онлайн ATP Монте-Карло
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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