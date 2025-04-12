13 апреля в Монте-Карло состоится финал престижного теннисного турнира, за титул на этот раз сразятся Лоренцо Музеттим (16) – Карлос Алькарас (3). Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

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Лоренцо Музетти

Этот сезон складывался не лучшим образом для итальянца, он никак не мог выиграть больше двух матчей подряд, хотя стоит признать, что в основном играл на сильных турнирах. На харде Музетти выиграл всего 6 матчей из 10, что является скромным показателем для спортсмена из топ-20.

Турнир в Монте-Карло стал прорывом, хоть пришлось непросто, четыре матча из пяти теннисист выиграл в трех сетах. В первом же круге появились проблемы с китайцем Юнчаокете, уступая 4:6, 2:4, Музетти совершил камбэк, взял вторую партию 7:5, а потом и третью – 6:3. Далее была еще одна сложная битва против чеха Лехечки – 1:6, 7:5, 6:2. В третьем круге неожиданно уверенно удалось обыграть земляка Берреттини – 6:3, 6:3. Свой четвертьфинальный матч итальянец выиграл у сильного грека Циципаса – 1:6, 6:3, 6:4. В полуфинале была победа над сильным австралийцем Де Минауром – 1:6, 6:4, 7:6.

Как видно по статистике, Музетти тяжело входит в матч и неоднократно на этом турнире проваливал первый сет, после чего добывал волевые победы.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Музетти

Карлос Алькарас

Испанский теннисист проводит этот сезон ниже своих возможностей, хоть 19 побед в 23 играх выглядит весьма солидно. На счету Алькараса всего один выигранный турнир в Роттердаме, который нельзя отнести к числу топовых. Спортсмен неплохо смотрелся на Индиан-Уэллс, однако, уступил там в полуфинале Дрейперу.

Свой путь в Монте-Карло Алькарас начал сразу со второго круга, где обыграл аргентинца Черундоло – 3:6, 6:0, 6:1. Далее была уверенная победа над немцем Альтмайером – 6:3, 6:1. Невероятно сложным получился матч против француза Артюра Фиса, где испанец уступал в решающем третьем сете 1:3, но взял пять геймов подряд, вырвав победу. В полуфинале удалось обыграть земляка Давидович Фокина – 7:6, 6:4.

Алькарас показывает хорошую игру, однако, нет того ощущения, что он способен сносить всех на своем пути, испанец еще не на пике своей формы, даже здесь он мог и не добраться до финала.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Личные встречи

Соперники играли между собой пять раз, в четырех случаях побеждал Алькарас. Если взять статистику матчей на грунте, здесь испанец ведет со счетом 2:1. Последний раз теннисисты пересекались в прошлом году, на турнире в Майами, тогда Музетти уступил 3:6, 3:6ю

Прогноз

Когда речь идет о финале, дополнительная мотивация не нужна, между собой сыграют молодые и амбициозные спортсмены. Алькарас считается явным фаворитом, хотя Музетти в хорошей форме, поэтому может дать бой. Считаю здесь приемлемой ставку на тотал больше 20,5 геймов за 1,84.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.84.