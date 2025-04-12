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ATP
12 апреля 2025, 23:50 | Обновлено 12 апреля 2025, 23:51
59
0

Лоренцо Музетти – Карлос Алькарас. Прогноз на финал АТP 1000 в Монте-Карло

Решающий поединок Мастерса в Монако состоится 13 апреля и начнется в 13:00 по Киеву

12 апреля 2025, 23:50 | Обновлено 12 апреля 2025, 23:51
59
0
Лоренцо Музетти – Карлос Алькарас. Прогноз на финал АТP 1000 в Монте-Карло
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

13 апреля в Монте-Карло состоится финал престижного теннисного турнира, за титул на этот раз сразятся Лоренцо Музеттим (16) – Карлос Алькарас (3). Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

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Лоренцо Музетти

Этот сезон складывался не лучшим образом для итальянца, он никак не мог выиграть больше двух матчей подряд, хотя стоит признать, что в основном играл на сильных турнирах. На харде Музетти выиграл всего 6 матчей из 10, что является скромным показателем для спортсмена из топ-20.

Турнир в Монте-Карло стал прорывом, хоть пришлось непросто, четыре матча из пяти теннисист выиграл в трех сетах. В первом же круге появились проблемы с китайцем Юнчаокете, уступая 4:6, 2:4, Музетти совершил камбэк, взял вторую партию 7:5, а потом и третью – 6:3. Далее была еще одна сложная битва против чеха Лехечки – 1:6, 7:5, 6:2. В третьем круге неожиданно уверенно удалось обыграть земляка Берреттини – 6:3, 6:3. Свой четвертьфинальный матч итальянец выиграл у сильного грека Циципаса – 1:6, 6:3, 6:4. В полуфинале была победа над сильным австралийцем Де Минауром – 1:6, 6:4, 7:6.

Как видно по статистике, Музетти тяжело входит в матч и неоднократно на этом турнире проваливал первый сет, после чего добывал волевые победы.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Музетти

Карлос Алькарас

Испанский теннисист проводит этот сезон ниже своих возможностей, хоть 19 побед в 23 играх выглядит весьма солидно. На счету Алькараса всего один выигранный турнир в Роттердаме, который нельзя отнести к числу топовых. Спортсмен неплохо смотрелся на Индиан-Уэллс, однако, уступил там в полуфинале Дрейперу.

Свой путь в Монте-Карло Алькарас начал сразу со второго круга, где обыграл аргентинца Черундоло – 3:6, 6:0, 6:1. Далее была уверенная победа над немцем Альтмайером – 6:3, 6:1. Невероятно сложным получился матч против француза Артюра Фиса, где испанец уступал в решающем третьем сете 1:3, но взял пять геймов подряд, вырвав победу. В полуфинале удалось обыграть земляка Давидович Фокина – 7:6, 6:4.

Алькарас показывает хорошую игру, однако, нет того ощущения, что он способен сносить всех на своем пути, испанец еще не на пике своей формы, даже здесь он мог и не добраться до финала.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Личные встречи

Соперники играли между собой пять раз, в четырех случаях побеждал Алькарас. Если взять статистику матчей на грунте, здесь испанец ведет со счетом 2:1. Последний раз теннисисты пересекались в прошлом году, на турнире в Майами, тогда Музетти уступил 3:6, 3:6ю

Прогноз

Когда речь идет о финале, дополнительная мотивация не нужна, между собой сыграют молодые и амбициозные спортсмены. Алькарас считается явным фаворитом, хотя Музетти в хорошей форме, поэтому может дать бой. Считаю здесь приемлемой ставку на тотал больше 20,5 геймов за 1,84.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.84.

Прогноз Sport.ua
Лоренцо Музетти
13.04.2025 -
13:00
Карлос Алькарас
Тотал більше 20.5 1.84 Сделать ставку
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Карлос Алькарас (теннисист) Лоренцо Музетти ATP Монте-Карло прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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