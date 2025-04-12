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  4. Даяна Ястремская – Элла Зайдель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
12 апреля 2025, 23:40 |
79
0

Даяна Ястремская – Элла Зайдель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча финального раунда квалификации WTA 500 в Штутгарте

12 апреля 2025, 23:40 |
79
0
Даяна Ястремская – Элла Зайдель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

13 апреля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте, Германия.

В финальном раунде квалификации украинка сыграет против Эллы Зайдель (Германия, WTA 125). Поединок состоится вторым запуском на корте №1 после игры Э. Андреева – Саснович. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния выйдет в основную сетку пятисотника.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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