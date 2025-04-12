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Испания
12 апреля 2025, 23:14 | Обновлено 12 апреля 2025, 23:42
166
0

ВИДЕО. Автогол помог. Барселона смогла выйти вперед в матче с Леганесом

В свои ворота забил Хорхе Саэнс

12 апреля 2025, 23:14 | Обновлено 12 апреля 2025, 23:42
166
0
ВИДЕО. Автогол помог. Барселона смогла выйти вперед в матче с Леганесом
Getty Images/Global Images Ukraine. Хорхе Саэнс

В субботу, 12 апреля, проходит матч 31-го утра Ла Лиги между «Леганесом» и каталонской «Барселоной».

Встречу принимает Эстадио Муниципаль де Бутарке в Леганесе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 48-й минуте автоголом отличился защитник хозяев поля Хорхе Саэнс. 0:1 в пользу «сине-гранатовых».

❗️ ВИДЕО. Автогол помог. Барселона смогла выйти вперед в матче с Леганесом

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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