В субботу, 12 апреля, проходит матч 31-го утра Ла Лиги между «Леганесом» и каталонской «Барселоной».

Встречу принимает Эстадио Муниципаль де Бутарке в Леганесе.

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На 48-й минуте автоголом отличился защитник хозяев поля Хорхе Саэнс. 0:1 в пользу «сине-гранатовых».

❗️ ВИДЕО. Автогол помог. Барселона смогла выйти вперед в матче с Леганесом