Испания12 апреля 2025, 23:14 | Обновлено 12 апреля 2025, 23:42
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ВИДЕО. Автогол помог. Барселона смогла выйти вперед в матче с Леганесом
В свои ворота забил Хорхе Саэнс
12 апреля 2025, 23:14 | Обновлено 12 апреля 2025, 23:42
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В субботу, 12 апреля, проходит матч 31-го утра Ла Лиги между «Леганесом» и каталонской «Барселоной».
Встречу принимает Эстадио Муниципаль де Бутарке в Леганесе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 48-й минуте автоголом отличился защитник хозяев поля Хорхе Саэнс. 0:1 в пользу «сине-гранатовых».
❗️ ВИДЕО. Автогол помог. Барселона смогла выйти вперед в матче с Леганесом
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