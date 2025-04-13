В субботу, 12 апреля, состоялся матч 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Риядом».

Встречу принимал Аль-Аввал Парк в Эр-Рияде.

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Хозяева поля добыли победу со счетом 2:1.

Криштиану Роналду отличился сразу двумя голами, один из которых достаточно красивый: легендарный португалец пробил с лету под перелкдаину. Это его 932-й и 933-й голы в карьере.

❗️ ВИДЕО. Под перекладину. Как Роналду забивал 932-й и 933-й голы в карьере